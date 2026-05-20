Китайський гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить до 24 травня

Китайське зодіакальне коло, радісна дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Китайський гороскоп удачі підказує: на деякі знаки Зодіаку чекають сюрпризи, дива та нові можливості до 24 травня. Енергія цього періоду буквально підштовхуватиме до успіху.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку особливо щаститиме.

Коза

Останнім часом ви могли відчувати застій у житті. Але вже на цьому тижні доля підкидає вам можливість очистити свій простір та думки. До 24 травня інтуїція буде особливо гострою, тому важливо довіряти власним відчуттям. Ви зможете вчасно побачити перспективну можливість або уникнути ситуацій, які лише виснажують. Вже ближче до вихідних на вас чекає заслужений спокій. Це ідеальний час для родинного тепла, відпочинку та маленьких радощів, які наповнять вас енергією.

Мавпа

Ваша удача у цей період напряму пов'язана з порядком. Настав час усе впорядкувати. Чистий простір буквально відкриє дорогу новим можливостям і допоможе побачити перспективи там, де раніше був хаос. Ваш найсильніший день припадає на п'ятницю, 22 травня. Тоді можливі вдалі поїздки, цікаві ділові пропозиції або несподівані фінансові надходження. Не сумнівайся у собі та дійте тоді, коли відчуваєте внутрішній імпульс.

Півень

Для вас це час чіткого планування та фінансових рішень. Ваша сила зараз у ясності мислення. Не дозволяйте сумнівам перекреслювати ваші амбіції. Ваш зоряний день — субота, 23 травня. Тоді можуть з'явитися вдалі ідеї, стратегічні рішення або важливі домовленості. Якщо ви давно планували підписати угоду чи обговорити спільне майбутнє з коханою людиною, момент буде дуже сприятливим.

