Які знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркушу цього тижня 7-11 травня 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках жінки. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального кола цей тиждень до 11 травня буде періодом радикальних змін і оновлення. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто попрощатися з минулим життям і відкрити двері для нового цими днями.

Про це розповідає Metro.

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Лев — карта Таро "Смерть"

Цей тиждень буде для представників такого знака зодіакального кола періодом серйозних змін і оновлень. Тарологи рекомендують Левам попрощастися зі старими звичками, ідеями і зв’язками, які більше їм не потрібні.

Для людей під цим знаком Зодіаку цей тиждень буде початком переродження всередині себе.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Pinterest

Терези — карта Таро "Шістка Мечів"

Тарологічна карта, яка випала цим людям, рекомендує Терезам попрощатися з тим, що вже вичерпало себе. І хоча це буде доволі важко, представники цього знака Зодіаку впевнені, що так буде краще. У їхньому майбутньому буде полегшення і нові горизонти.

Тарологи рекомендують цим людям скористатися аналітичною стороною, щоб діяти спокійно і чітко.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Pinterest

Скорпіон — карта Таро "Туз Монет"

Скорпіони – це справжні майстри перетворень, які завжди готові почати нове життя. Цього тижня тарологи радять відкрити нову сторінку у фінансовій, професійній сфері, а також у плані здоров’я і дому. Ці люди точно готові для того, щоб "підніматися сходами" на шляху до успіху.

Тарологічна карта, яка випала цим людям, радить зробити перший крок, щоб стати успішними надовго.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Туз Жезлів"

У житті представників цього зодіакального знаку настав час для свіжого старту. Цього тижня Рибам можна почати нове хобі, проєкт, вирушити у подорож або навіть змінити стиль свого життя. Тарологи рекомендують довіритися своїй течії і йти вперед, адже на Риб чекає щось гарне.

Цей новий період у житті принесе представникам цього знака Зодіаку радість і оновлення.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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