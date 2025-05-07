Які знаки Зодіаку почнуть життя з чистого аркушу цього тижня 7-11 травня 2025 — Таро прогноз

У цих знаків Зодіаку почнеться нове життя 7-11 травня за Таро
Для представників кількох знаків зодіакального кола цей тиждень до 11 травня буде періодом радикальних змін і оновлення. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто попрощатися з минулим життям і відкрити двері для нового цими днями.
Про це розповідає Metro.
Знаки Зодіаку, які почнуть життя з чистого аркушу цього тижня за Таро
Лев — карта Таро "Смерть"
Цей тиждень буде для представників такого знака зодіакального кола періодом серйозних змін і оновлень. Тарологи рекомендують Левам попрощастися зі старими звичками, ідеями і зв’язками, які більше їм не потрібні.
Для людей під цим знаком Зодіаку цей тиждень буде початком переродження всередині себе.
Терези — карта Таро "Шістка Мечів"
Тарологічна карта, яка випала цим людям, рекомендує Терезам попрощатися з тим, що вже вичерпало себе. І хоча це буде доволі важко, представники цього знака Зодіаку впевнені, що так буде краще. У їхньому майбутньому буде полегшення і нові горизонти.
Тарологи рекомендують цим людям скористатися аналітичною стороною, щоб діяти спокійно і чітко.
Скорпіон — карта Таро "Туз Монет"
Скорпіони – це справжні майстри перетворень, які завжди готові почати нове життя. Цього тижня тарологи радять відкрити нову сторінку у фінансовій, професійній сфері, а також у плані здоров’я і дому. Ці люди точно готові для того, щоб "підніматися сходами" на шляху до успіху.
Тарологічна карта, яка випала цим людям, радить зробити перший крок, щоб стати успішними надовго.
Риби — карта Таро "Туз Жезлів"
У житті представників цього зодіакального знаку настав час для свіжого старту. Цього тижня Рибам можна почати нове хобі, проєкт, вирушити у подорож або навіть змінити стиль свого життя. Тарологи рекомендують довіритися своїй течії і йти вперед, адже на Риб чекає щось гарне.
Цей новий період у житті принесе представникам цього знака Зодіаку радість і оновлення.
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