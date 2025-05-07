Какие знаки Зодиака начнут жизнь с чистого листа на этой неделе 7-11 мая 2025 — Таро прогноз

У этих знаков Зодиака начнется новая жизнь 7-11 мая по Таро
Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эта неделя до 11 мая будет периодом радикальных перемен и обновления. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит попрощаться с прошлой жизнью и открыть двери для новой в эти дни.
Об этом рассказывает Metro.
Знаки Зодиака, которые начнут жизнь с чистого листа на этой неделе по Таро
Лев — карта Таро "Смерть"
Эта неделя будет для представителей такого знака зодиакального круга периодом серьезных изменений и обновлений. Тарологи рекомендуют Львам попрощаться со старыми привычками, идеями и связями, которые больше им не нужны.
Для людей под этим знаком Зодиака эта неделя будет началом перерождения внутри себя.
Весы — карта Таро "Шестерка Мечей"
Тарологическая карта, которая выпала этим людям, рекомендует Весам попрощаться с тем, что уже исчерпало себя. И хотя это будет довольно трудно, представители этого знака Зодиака уверены, что так будет лучше. В их будущем будет облегчение и новые горизонты.
Тарологи рекомендуют этим людям воспользоваться аналитической стороной, чтобы действовать спокойно и четко.
Скорпион — карта Таро "Туз Монет"
Скорпионы — это настоящие мастера преобразований, которые всегда готовы начать новую жизнь. На этой неделе тарологи советуют открыть новую страницу в финансовой, профессиональной сфере, а также в плане здоровья и дома. Эти люди точно готовы для того, чтобы "подниматься по лестнице" на пути к успеху.
Тарологическая карта, которая выпала этим людям, советует сделать первый шаг, чтобы стать успешными надолго.
Рыбы — карта Таро "Туз Жезлов"
В жизни представителей этого зодиакального знака настало время для свежего старта. На этой неделе Рыбам можно начать новое хобби, проект, отправиться в путешествие или даже изменить стиль своей жизни. Тарологи рекомендуют довериться своему течению и идти вперед, ведь Рыб ждет что-то хорошее.
Этот новый период в жизни принесет представителям этого знака Зодиака радость и обновление.
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