Коли народжуються найкращі батьки — нумеролог назвала особливі дати

У ці дати народжуються найкращі батьки — виховують дітей у любові
Числа є основою нашого життя. Вони не просто нас супроводжують, а структурують усе навколо. Тож, не дивно, що з'явилася така наука як нумерологія, яка вивчає вплив чисел на наші характер та долю. А дата народження може розповісти, хто з нас має особливий дар виховувати дітей з любов'ю, турботою та мудрістю.
Нумерологиня Богдана Йовенко розповіла, коли народжуються найкращі батьки.
Дати народження, які вказують на вміння виховувати дітей
Найкращі батьки — дата народження 2 або 6
За словами нумерологині, люди, у чиїй даті народження є цифри 2 або 6, мають усі шанси стати ідеальними мамами чи татами. Ці числа відповідають за чуйність, співпереживання, вміння ставити інтереси інших вище за власні.
Такі батьки:
- завжди готові вислухати та зрозуміти свою дитину;
- створюють вдома атмосферу безпеки та підтримки;
- не лише годують і одягають, а й допомагають дітям розкрити свої таланти;
- вміють бути наставниками, а не диктаторами.
Інші вдалі дати
Богдана Йовенко зазначила, люди з числами 3, 13, 23 в даті народження можуть бути дуже хорошими батьками. Зазвичай вони дуже творчі, креативні, надихають дітей мислити нестандартно, можуть бути прикладом сили та цілеспрямованості. Але водночас вони можуть бути дещо відстороненими у сімейному житті. Їм важливо навчитися не ставити роботу вище за родину.
Також розвитку хороших батьківських якостей сприяють цифри 7 та 8 у даті народження. Вони надійні та відповідальні. Проте, головний мінус таких батьків — гіперопіка. Вони мають сильну потребу захищати та контролювати, їм важливо навчитися не перегинати палку.
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