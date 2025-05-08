Коли народжуються найкращі батьки — нумеролог назвала особливі дати

Батьки граються з маленькою дитиною. Фото: freepik.com

Числа є основою нашого життя. Вони не просто нас супроводжують, а структурують усе навколо. Тож, не дивно, що з'явилася така наука як нумерологія, яка вивчає вплив чисел на наші характер та долю. А дата народження може розповісти, хто з нас має особливий дар виховувати дітей з любов'ю, турботою та мудрістю.

Нумерологиня Богдана Йовенко розповіла, коли народжуються найкращі батьки.

Реклама

Читайте також:

Дати народження, які вказують на вміння виховувати дітей

Найкращі батьки — дата народження 2 або 6

За словами нумерологині, люди, у чиїй даті народження є цифри 2 або 6, мають усі шанси стати ідеальними мамами чи татами. Ці числа відповідають за чуйність, співпереживання, вміння ставити інтереси інших вище за власні.

Такі батьки:

завжди готові вислухати та зрозуміти свою дитину;

створюють вдома атмосферу безпеки та підтримки;

не лише годують і одягають, а й допомагають дітям розкрити свої таланти;

вміють бути наставниками, а не диктаторами.

Молоді батьки граються з маленькою дитиною. Фото: freepik.com

Інші вдалі дати

Богдана Йовенко зазначила, люди з числами 3, 13, 23 в даті народження можуть бути дуже хорошими батьками. Зазвичай вони дуже творчі, креативні, надихають дітей мислити нестандартно, можуть бути прикладом сили та цілеспрямованості. Але водночас вони можуть бути дещо відстороненими у сімейному житті. Їм важливо навчитися не ставити роботу вище за родину.

Також розвитку хороших батьківських якостей сприяють цифри 7 та 8 у даті народження. Вони надійні та відповідальні. Проте, головний мінус таких батьків — гіперопіка. Вони мають сильну потребу захищати та контролювати, їм важливо навчитися не перегинати палку.

Раніше ми розповідали, які дати 2025 року ідеально підходять для весілля й подарують щастя молодятам.

Також пропонуємо вам дізнатися, у які дати народжуються чоловіки, які здатні піти на зраду.