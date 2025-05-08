Когда рождаются лучшие родители — нумеролог назвала особые даты

Родители играют с маленьким ребенком. Фото: freepik.com

Числа являются основой нашей жизни. Они не просто нас сопровождают, а структурируют все вокруг. Поэтому, неудивительно, что появилась такая наука как нумерология, которая изучает влияние чисел на наши характер и судьбу. А дата рождения может рассказать, кто из нас имеет особый дар воспитывать детей с любовью, заботой и мудростью.

Нумеролог Богдана Йовенко рассказала, когда рождаются лучшие родители.

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Лучшие родители — дата рождения 2 или 6

По словам нумеролога, люди, в чьей дате рождения есть цифры 2 или 6, имеют все шансы стать идеальными мамами или папами. Эти числа отвечают за чуткость, сопереживание, умение ставить интересы других выше собственных.

Такие родители:

всегда готовы выслушать и понять своего ребенка;

создают дома атмосферу безопасности и поддержки;

не только кормят и одевают, но и помогают детям раскрыть свои таланты;

умеют быть наставниками, а не диктаторами.

Молодые родители играют с маленьким ребенком. Фото: freepik.com

Другие удачные даты

Богдана Йовенко отметила, люди с числами 3, 13, 23 в дате рождения могут быть очень хорошими родителями. Обычно они очень творческие, креативные, вдохновляют детей мыслить нестандартно, могут быть примером силы и целеустремленности. Но в то же время они могут быть несколько отстраненными в семейной жизни. Им важно научиться не ставить работу выше семьи.

Также развитию хороших родительских качеств способствуют цифры 7 и 8 в дате рождения. Они надежные и ответственные. Однако главный минус таких родителей — гиперопека. Они имеют сильную потребность защищать и контролировать, им важно научиться не перегибать палку.

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