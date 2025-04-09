День ангела сьогодні, 9 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленький хлопчик з паперовим літачком. Фото: freepik.com

Сьогодні, 9 квітня — особливий день для тих, хто відзначає свої іменини, адже саме в День ангела кожен із нас відчуває духовну підтримку свого небесного покровителя. У це свято заведено не лише згадувати святого, на честь якого названо людину, а й дарувати теплі привітання, що зігрівають серце.

Новини.LIVE розповідає, хто відзначає День ангела 9 квітня, яке значення мають імена, а також ділиться добіркою красивих та теплих привітань у прозі та листівках. Такі слова допоможуть висловити любов, вдячність і добрі наміри тим, хто вам близький.

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Сьогодні іменини відзначають лише чоловіки — Вадим та Гаврило.

Вадим — це дуже старе ім'я, яке має глибокі коріння в слов'янській культурі. Існує декілька версій його походження, перша говорить про те, що ім'я походить від давньоруського слова "вадити", яке означало "володіти" або "керувати", друга — має зв'язок з давньоіранським ім'ям Бадемус, яке належало християнському мученику. Це ім'я має своє місце в українській культурі та є символом гідності та мужності. Вважається, що воно наділяє свого власника лідерськими якостями.

Гаврило — має єврейське коріння, адже походить від імені Гавріїл, що означає "Бог є силою" або "сила Божа". За іншою версією ім'я має давньоарамейське походження та складається з двох частин, які сучасною мовою можна перекласти: "сильний чоловік" і "бог". Та все ж у християнській традиції воно пов'язане з архангелом Гавриїлом, який згідно з Біблією був посланцем Бога. Зараз воно не дуже популярне, проте колись було поширене серед українського населення, особливо в сільській місцевості. Ім'я символізує силу, могутність та божественний захист. Його носії часто сприймаються як сильні та благородні особистості.

Маленький хлопчик з крилами. Фото: freepik.com

Красиві привітання з іменинами 9 квітня у прозі

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поряд, оберігає тебе від труднощів і наповнює кожен день світлом, теплом і вірою в найкраще.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку у хвилини сумнівів, дарує спокій у душі та впевненість у серці. Бажаю миру, любові та натхнення.

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Зі святом — Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе у твоє серце гармонію, спокій та добрі думки. Бажаю невичерпної сили та миру в душі.

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З Днем Ангела! Нехай це світле свято принесе тобі багато усмішок, щирих обіймів і теплих слів. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе від усього злого та дарує щастя, що не має меж.

День ангела 9 квітня — особливі листівки до свята

Привітання з іменинами 9 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 9 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 9 квітня. Фото: Новини.LIVE

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