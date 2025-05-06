День ангела сьогодні, 6 травня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дівчинка з крилами у хмарах. Фото: freepik.com

Сьогодні, 6 травня — особливе свято для тих, хто святкує свої іменини. У цей день заведено вітати іменинників щирими словами, бажати здоров'я, щастя, миру й захисту ангела-охоронця.

Новини.LIVE ділиться, хто у вівторок, 6 травня, святкує день ангела та як красиво привітати іменинників зі святом.

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Хто сьогодні, 6 травня, відзначає іменини — чоловічі імена

Василь — ім'я грецького походження, що означає "цар" або "володар". Воно завжди символізувало лідерство і впевненість у собі. Василь — це людина з гідністю, енергійна й рішуча. Його поважають за рішучість, силу характеру та вміння бути прикладом для інших.

Денис — сучасна форма імені Діонісій, що походить від імені давньогрецького бога виноробства та землеробства. Дениси зазвичай творчі, мають багату уяву й гострий розум. Вони легко реалізовують себе в мистецтві або науці, вміють мислити нестандартно й бачити глибину там, де іншим побачити зась.

Іван — одне з найпоширеніших імен в Україні, що має єврейське походження й перекладається як "Божа ласка". Івани — це доброзичливі, щирі та мудрі люди. Вони завжди готові підтримати, вирізняються відкритістю, врівноваженістю і вмінням бачити суть речей.

Іларіон — ім'я з давньогрецьким корінням, що означає "веселий". Іларіон легко знаходить спільну мову з людьми, має гарне почуття гумору, чесний і щирий у стосунках. Його цінують за теплоту, здатність підтримати та вміння бути поруч у потрібний момент.

Сава — давньоєврейське ім'я, яке перекладається як "мудрець" або "старший". Сава — спокійна, розважлива і сильна особистість. Йому притаманні внутрішній стрижень, відкритість, рішучість і здатність лідерства. З роками ці риси лише зміцнюються, формуючи глибоку та поважну натуру.

Ян — ім'я, що походить від давньоєврейського "Бог милостивий". У європейських культурах воно є самостійним іменем, а в римській традиції пов'язується з богом Янусом — символом світла й початку. Яни — справедливі, рішучі й щирі. Вони не зраджують своїм переконанням і завжди прагнуть залишатися чесними перед собою та іншими.

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

Найкращі привітання у прозі з іменинами 6 травня

Прийми щирі вітання з Днем ангела! Бажаю тобі всього найкращого в житті — щастя, здоров'я, вірних друзів і наснаги.

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З іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підказує правильний шлях і захищає від усіх негараздів. Бажаю тобі миру в серці, щастя та добробуту.

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З Днем ангела! Хай твій небесний захисник завжди буде поруч — у важкі миті, у хвилини радості, у кожному новому дні. Нехай допомагає знаходити сили, натхнення й віру в себе!

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Нехай цей день наповнить серце світлом! Бажаю тобі міцного здоров'я, душевного спокою й тепла в домі. Хай іменини принесуть радість, добрі побажання та любов близьких.

День ангела 6 травня — красиві листівки

Листівки з іменинами 6 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 6 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 6 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 6 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 6 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 6 травня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 6 травня 2025 року

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