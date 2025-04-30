День ангела сьогодні, 30 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Середа, 30 квітня — особливий день для багатьох українців, адже саме сьогодні свої іменини святкують носії імен, що мають глибоке історичне та культурне коріння, а їхні значення відображають силу, мудрість і благородство. У свято варто привітати близьких теплими словами та листівками.

Новини.LIVE розповідає, хто у середу, 30 квітня, святкує день ангела та яке значення мають імена. А також ділимося з вами красивими привітаннями для іменинників.

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Хто сьогодні, 30 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Василь — ім'я грецького походження, яке перекладається як "царський". Носії цього імені розумні, ввічливі та комунікабельні. Вони тонко відчувають емоції інших, завжди тримаються з гідністю та демонструють справжню інтелігентність.

Гнат (Ігнатій) — ім'я з римськими коренями, що часто перекладають як "вогненний" (від латинського ignis — "вогонь"). Гнат — сильний, мужній і завжди готовий підтримати інших. Навіть у складних ситуаціях він залишається оптимістом і зберігає віру в краще. Такі чоловіки випромінюють внутрішню силу й енергію, яка надихає оточення.

Клим — ім'я латинського походження, що означає "мирний" або "спокійний". Але характер Клима часто поєднує спокій із внутрішнім вогнем. Це творча, імпульсивна та волелюбна натура. Він не любить обмежень і завжди шукає нестандартні шляхи для реалізації своїх ідей.

Максим — перекладається з латини як "найвеличніший". Максими зазвичай яскраві, цілеспрямовані, з великим потенціалом лідерства. Вони легко знаходять спільну мову з людьми, мають гарне почуття гумору та природну харизму.

Микита — грецьке ім'я, що перекладається як "переможець". Це ім'я для природженого лідера. Микита ніколи не зливається з натовпом — він завжди виділяється. Завдяки наполегливості, рішучості та вмінню йти своїм шляхом, Микита досягає мети самотужки.

Яків — ім'я біблійного походження, яке означає "той, хто йде по п'ятах". Якови — рішучі, терплячі та сильні духом. Їм властива самопожертва, внутрішній стрижень і вміння долати будь-які труднощі на шляху до мети.

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела 30 квітня — теплі привітання у прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає, підказує шлях і надихає на добрі справи. Бажаю душевного тепла, посмішок та щастя.

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З Днем ангела! Нехай кожен день дарує натхнення, сили та віру в себе. Бажаю здоров'я, щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій!

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець ніколи не залишає тебе наодинці, дарує мудрість, натхнення та впевненість. Бажаю щасливого життя, добрих людей поруч і великих звершень!

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Зі святом — Днем ангела! Бажаю, щоб ангел-охоронець дарував тобі силу і надію, а серце завжди було наповнене теплом, любов'ю і світлом.

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З найкращими побажаннями у День ангела! Нехай твій небесний захисник завжди допомагає долати труднощі, підтримує у важкі хвилини та відкриває нові шляхи до щастя. Бажаю тобі міцного здоров'я, натхнення і любові, що ніколи не згасає!

Красиві листівки з іменинами 30 квітня

Листівки з іменинами 30 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 30 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 30 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 30 квітня 2025 року

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