День ангела сьогодні, 29 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела — особливе свято, коли ми вітаємо близьких із датою народження їхнього небесного покровителя. У цей день заведено бажати захисту, душевного спокою, натхнення та Божої ласки. У вівторок, 29 квітня, свої іменини святкують тільки представники сильної статі. Їх імена мають цікаву історію та глибоке значення.

Новини.LIVE ділиться з вами, хто 29 квітня відзначає день ангела, яке значення мають імена та як красиво привітати іменинників в особливу дату.

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Хто сьогодні, 29 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Арсеній — ім'я грецького походження, що в перекладі означає "мужній". Чоловіки з цим ім'ям мають непростий і водночас цікавий характер. Арсенії часто непередбачувані та емоційні, проте їхня щирість і чесність не викликає сумнівів. Вони не здатні на зраду чи обман, адже щиро переживають за почуття інших.

Артем — ім'я з давньогрецькими коренями, яке означає "незламний". Артеми вирізняються силою волі, працьовитістю і цілеспрямованістю, що допомагає їм досягати успіху у житті. Їхня наполегливість часто винагороджується великими можливостями — у бізнесі, медицині, інженерії чи творчості. Артем завжди прагне знань, любить інтелектуальні виклики й нерідко досягає значних висот в освіті та кар'єрі.

Богдан — красиве слов'янське ім'я, що означає "Богом даний". Богдани — це сильні, надійні й рішучі чоловіки, які завжди можуть стати опорою для близьких. Вони мають глибоку внутрішню стійкість і вміють приймати важливі рішення незалежно від обставин.

Василь — ім'я грецького походження, що означає "царський". Василі — активні, розумні та товариські. Вони тонко відчувають настрій інших, завжди діють з гідністю і є прикладом справжньої інтелігентності. Завдяки стійкому характеру й вмінню тримати слово, Василь легко завойовує повагу в будь-якому колективі.

Маленький хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела 29 квітня — душевна проза

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — захищає, направляє і дарує внутрішній спокій. Бажаю щастя, гармонії й добрих людей навколо.

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З іменинами! Нехай кожен день буде наповнений натхненням, теплом рідних і маленькими чудесами. Вір у себе — твій ангел завжди буде поруч.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник допомагав долати перешкоди, надихав на нові звершення й оберігав у кожному кроці. Нехай життя буде яскравим, а серце — світлим.

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Щиро вітаю з особливим днем! Нехай ангел-охоронець береже від негараздів і щодня приносить щось світле — усмішку, добру зустріч або гарну новину.

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З іменинами! Бажаю тобі здоров'я, тепла й щирих друзів поруч. Нехай ангел допомагає приймати правильні рішення і ніколи не залишає тебе у біді.

Красиві листівки з іменинами 29 квітня

Привітання з іменинами 29 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 29 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 29 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 29 квітня 2025 року

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