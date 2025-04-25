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У кого день ангела 25 квітня — значення імені та як привітати

25 квітня 2025 06:03
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор
День ангела сьогодні, 25 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати
Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com
Ірина Вербуха - Редактор
Ірина Вербуха
Редактор

Іменини — це особливе свято, коли ми вітаємо людину з днем її небесного захисника. У цю п'ятницю, 25 квітня, свій день ангела святкують носії кількох красивих імен, які мають цікаву історію та глибоке значення. У таку дату хочеться сказати щось особливе: побажати миру, добра, любові та підтримки згори.

Новини.LIVE розповідає, хто 25 квітня відзначає день ангела, яке значення мають імена та як щиро й красиво привітати іменинників в особливу дату. 

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Хто сьогодні, 25 квітня, святкує день ангела — жіночі імена

Ніка — ім'я має грецьке коріння та тісно пов'язане з античною богинею перемоги. Не дарма жінки з цим ім'ям — сильні, рішучі та вольові. У характері відчувається лідерство, спонтанність та здатність приймати сміливі рішення. Ніка може бути як самостійним ім'ям, так і скороченою формою від Домініка, Вероніка або Моніка.

Інеса — ім'я має іспанське походження й означає "чиста", "невинна". Воно також вважається варіантом імені Агнес або грецького "Агні", що перекладається як "світлий". Інеса — це жіночність у найкращому її прояві. Вона доброзичлива, емоційна, красномовна та завжди в центрі уваги.

Дарія — ім'я прийшло до нас із перської мови та перекладається як "доброзичлива". Його носила свята мучениця Дарія Римська, що додає імені особливого значення в християнській традиції. Жінки з цим ім'ям мають яскраво виражену інтуїцію, бажання керувати, але водночас — вразливу й емоційну натуру. Їхній внутрішній світ глибокий, а характер — сильний.

 

Хто сьогодні, 25 квітня, святкує день ангела — жіночі імена
Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Хто сьогодні, 25 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Василь — ім'я має грецьке походження та буквально означає "царський". В Україні воно стало одним із найпопулярніших чоловічих імен. Василь завжди має чітку позицію, гарну освіту і внутрішню витримку. Він активний, товариський і тонко відчуває думки й настрій інших людей. У спілкуванні Василь — це приклад інтелігентності й гарного тону.

Марк — латинського походження, пов'язане з ім'ям бога війни Марса, а отже має такі характеристики як сміливість, лідерство і мужність. У давньому Римі воно вважалося ім'ям знаті. Сучасні Марки — амбітні, стратегічні та завжди прагнуть перемагати. Їхній стиль — діяти рішуче, впливати на події та бути прикладом для інших.

Сергій — ім'я походить із латинської мови та перекладається як "знатний", "високого походження". Це одне з найпоширеніших імен в Україні, що не втрачає популярності завдяки своїй елегантності. Сергії вирізняються витримкою, розумінням та глибоким самопізнанням. Вони знають, як зберігати спокій у важких ситуаціях і завжди залишаються вірними собі.

 

Хто сьогодні, 25 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена
Маленький хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела 25 квітня — щира та душевна проза

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігаючи від негараздів і тривог. Бажаю, щоб у твоєму серці панували світло, спокій і радість, а життя було сповнене тепла, гармонії та щастя.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець буде поруч, підтримує, надихає та наповнює душу впевненістю у світле майбутнє. Бажаю здоров’я, удачі, любові та сил для здійснення найзаповітніших мрій.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб це свято стало початком світлого періоду у твоєму житті — з новими можливостями, перемогами й теплими моментами.

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Друже, з найкращими побажаннями у День ангела! Бажаю щастя, натхнення й щирих людей поруч!

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Зі світлим святом — Днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець завжди був поряд, підтримував у складні моменти та підказував правильний шлях. Нехай у твоєму житті буде більше спокою, добрих слів і тепла від щирих сердець.

Листівки до дня ангела 25 квітня 

День ангела 25 квітня — щирі привітання
Привітання з іменинами 25 квітня. Колаж: Новини.LIVE
День ангела 25 квітня — красиві листівки
Привітання з іменинами 25 квітня. Колаж: Новини.LIVE
Листівки до дня ангела 25 квітняЛистівки до дня ангела 25 квітня
Привітання з іменинами 25 квітня. Колаж: Новини.LIVE
Привітання з іменинами 25 квітня 2025 року
Привітання з іменинами 25 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 25 квітня 2025 року

 

Раніше ми ділилися новим церковним календарем свят на травень 2025 року, який допоможе не пропустити важливі релігійні події.

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