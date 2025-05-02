День ангела сьогодні, 2 травня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Усміхнена дівчинка з блакитними очима. Фото: freepik.com

День ангела — це одне з тих свят, коли ім'я, яким вас нарекли батьки, стає приводом для щирих привітань та зустрічей з близькими. Сьогодні, 2 травня, іменини відзначають люди з сильними, глибокими іменами, які мають давнє коріння та особливу енергетику.

Новини.LIVE ділиться, хто у п'ятницю, 2 травня, святкує день ангела та як красиво привітати іменинників.

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Хто сьогодні, 2 травня, відзначає іменини — жіночі імена

Зоя — ім'я давньогрецьке, що означає "життя". В українській традиції воно має глибоку духовну символіку, адже в Біблії його аналог — Єва, а в слов'янській міфології — Жива. Зої — добрі, емоційно відкриті та чуйні. Вони дарують тепло, щирість і радість оточенню.

Маленька дитина з крилами янгола. Фото: freepik.com

Хто сьогодні, 2 травня, відзначає іменини — чоловічі імена

Афанасій — має грецьке походження та означає "безсмертний" або "вічний". Це ім'я носить людина, яка завжди прагне зробити світ кращим. Афанасії — щирі, скромні та врівноважені. Вони більше слухають, ніж говорять, цінують незалежність, повагу до особистого простору й завжди готові прийти на допомогу.

Борис — походить зі старослов'янської мови та є скороченням від Борислав, що означає "славний у боротьбі". Це сильна особистість з твердим характером і внутрішнім стрижнем. Борис завжди йде до мети, має чіткі принципи та не боїться труднощів. Він упертий, рішучий і ніколи не здається.

Гліб — має скандинавське походження, а саме від ім'я Готліб, яке означає "улюбленець Бога" або "спадкоємець Богів". Гліб — спокійна, надійна і серйозна людина. Він практичний, стриманий, з сильною волею. Часто справляють враження замкнутих, але в глибині душі — це щирі та віддані люди.

Давид — ім'я з давньоєврейським корінням, у перекладі означає "коханий", "улюбленець". Давиди — чуйні, добрі, мудрі. Вони завжди готові підтримати, відзначаються глибокою духовністю та вмінням зберігати гармонію в стосунках. Це імена тих, хто вміє співчувати й надихає інших своїм прикладом.

Михайло — перекладається з давньоєврейської як "хто як Бог?". У християнській традиції це ім'я носить архангел Михаїл. Михайли — відкриті, доброзичливі, справедливі. Вони мають гарну пам'ять, внутрішню силу. Їх часто поважають за чесність і принциповість.

Роман — ім'я, яке має дві основні версії походження: з грецької мови ("міцний", "сильний") і з латинської ("римлянин"). Романи — життєрадісні, доброзичливі, щирі. Вони легко знаходять спільну мову з іншими, завжди готові допомогти та вирізняються гострим розумом і спостережливістю.

Маленька дитина з крилами янгола. Фото: freepik.com

Найкращі привітання у прозі з іменинами 2 травня

З Днем ангела! Нехай у серці завжди панує світло, а душа знаходить спокій у щоденних справах. Бажаю тобі здоров'я, сили та Божого благословення.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день подарує тобі тепло, радість і гармонію. Бажаю довгого, щасливого й наповненого добром життя!

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З іменинами! Нехай цей день стане особливим, принесе спокій і світлі емоції. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч — допомагає, надихає та захищає від усього лихого.

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Бажаю тобі внутрішньої рівноваги, добра і справжнього щастя! З Днем ангела!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, радості, любові та миру в серці.

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай цей день принесе у твоє життя якомога більше світла, тепла й добра. Вір у добро, надійся на краще й не забувай: ти вартий тільки найкращого!

День ангела 2 травня — красиві листівки

Листівки з іменинами 2 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 2 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 2 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 2 травня. Колаж: Новини.LIVE

Листівки з іменинами 2 травня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 2 травня 2025 року

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