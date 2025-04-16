День ангела сьогодні, 16 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дівчинка з крилами янгола. Фото: freepik.com

Сьогодні, 16 квітня, чимало українців святкують свій День ангела — особливе свято, пов'язане з християнською традицією. У цю дату заведено тепло і щиро вітати тих, хто святкує іменини, бажаючи їм добра, миру та радості.

Новини.LIVE ділиться з вами не лише переліком тих, хто святкує День ангела 16 квітня, а і яскравими та щирими привітаннями з особливою датою. Відправте красиве повідомлення або листівку близькій людині, щоб подарувати усмішку на увесь день.

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Хто сьогодні, 16 квітня, святкує день ангела — жіночі імена

Василина — шляхетне й мелодійне ім'я, що має грецьке походження і перекладається як "цариця" або "правителька". Воно наділяє свою носійку гідністю, внутрішньою силою та впевненістю. Жінки з цим ім'ям зазвичай спокійні, врівноважені та розумні.

Галина — ім'я, що бере свій початок від грецького слова "галене", яке означає "спокій" або "штиль". Ці жінки мають твердий характер і рішучість у досягненні мети. Водночас вони життєрадісні, оптимістичні та вимогливі як до себе, так і до оточення. Галини зазвичай випромінюють впевненість і вміють підтримати у потрібну мить.

Ірина — популярне ім'я з давньогрецьким походженням. Утворене від імені богині миру Ейрени (Eirene), воно в перекладі означає "мир", "спокій", "гармонія". Ірини — цілеспрямовані, сильні духом, але водночас доброзичливі й енергійні. У християнстві покровителькою цього імені є свята мучениця Ірина Македонська, приклад стійкості та вірності своїм переконанням.

Ніка — коротке, але значуще ім'я, що походить із грецької міфології. Ніка була богинею перемоги, тому жінки з цим ім'ям часто мають сильний характер, гострий розум і вміння швидко діяти. Вони не бояться приймати сміливі рішення та впевнено крокують до своїх цілей.

Дівчина у білій сукні серед хмар. Фото: freepik.com

Хто сьогодні, 16 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Леонід — ім'я з давньогрецькими коренями, походить від імені Леонідас і буквально перекладається як "схожий на лева". Символізує мужність, силу та благородство. Леоніди зазвичай мають лідерські якості, гострий розум і аналітичне мислення.

Михайло — ім'я з глибоким духовним змістом, яке походить із давньоєврейської мови й означає "хто як Бог?" або "той, хто подібний до Бога". У християнстві особливо вшановується архангел Михаїл — покровитель воїнів, захисник праведних. Михайли зазвичай відкриті, доброзичливі та допитливі. Вони мають розвинене почуття справедливості, гарну пам'ять, цілеспрямованість і здатність досягати поставлених цілей.

Павло — ім'я грецького походження, що означає "малий", "скромний". Широке поширення серед християн воно отримало завдяки святому апостолу Павлу — одному з найвідоміших проповідників Євангелія. Павли, як правило, спокійні, врівноважені, щирі й доброзичливі. Їм притаманна здатність до глибокого співчуття й бажання допомогти іншим у важку хвилину.

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

Красиві привітання з іменинами 16 квітня у прозі

Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі впевненості в кожному кроці, гармонії в душі та радості в серці. Хай кожен день дарує нові можливості, а доля буде прихильною до твоїх починань!

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Зі святом тебе! Нехай цей особливий день наповниться світлом, теплом і щирими побажаннями. Бажаю тобі натхнення, щастя і впевненості у правильності свого шляху.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене щасливими моментами, добрими людьми та незламною вірою в краще. Бажаю сили, здоров'я і внутрішнього спокою!

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З іменинами! Нехай у твоєму серці завжди живе тепло, поруч будуть рідні люди, а всі мрії — знаходять шлях до здійснення.

День ангела 16 квітня — особливі листівки до свята

Привітання з Днем ангела 16 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела 16 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела 16 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела 16 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Привітання з Днем ангела 16 квітня. Колаж: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 16 квітня 2025 року

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