День ангела сьогодні, 11 квітня 2025 — хто святкує іменини та як привітати

Маленька дитина з крилами янгола. Фото: peakpx.com

Сьогодні, 11 квітня, свої іменини відзначають чоловіки з іменами, що мають в українській культурі глибоке духовне значення та давню історію. Цей день у церковному календарі вшановує небесних покровителів, і вважається, що іменинник отримує особливий захист від свого ангела-охоронця. Якщо серед ваших рідних, друзів або колег є представники сильної статі з такими іменами — обов’язково привітайте їх зі святом. Навіть коротке повідомлення подарує тепло та усмішку.

Дізнайтеся у статті Новини.LIVE, хто святкує день ангела 11 квітня, що означає ім’я та як красиво привітати іменинників у свято.

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Хто сьогодні, 11 квітня, відзначає іменини — чоловічі імена

Іван — одне з найдавніших імен, що має єврейське коріння. Його значення — "Божа милість". Іван вважається одним із найпопулярніших чоловічих імен в Україні. Його носії зазвичай вирізняються впевненістю, добродушністю та життєвою мудрістю. Івани щирі у дружбі, мають сильний характер і відкрите серце.

Микола — ім'я грецького походження, утворене від імені Ніколаос, що означає "переможець народів". Воно вкоренилося в українській культурі й стало одним із найулюбленіших. Миколи зазвичай мужні, рішучі, мають вроджене лідерство і здатність надихати інших. Вони не бояться брати на себе відповідальність і завжди впевнені у своїх діях.

Петро — сильне ім'я з грецьким корінням, що означає "камінь" або "скеля". Символічно воно уособлює міцність духу, непохитність і надійність. В українській традиції ім'я Петро тісно пов'язане з апостолом Петром — учнем Ісуса Христа. Петри. Вважається, що це ім'я носять мужні, вірні та рішучі чоловіки, які ніколи не зраджують своїм переконанням.

Прохор — зустрічається нечасто, але має глибоке значення та багату історію. Його коріння у давньогрецькому Prochoros, що перекладається як "той, хто веде танок" або "попередник". Прохори — це духовно багаті, відповідальні та глибоко моральні люди. Вони часто стають лідерами за покликанням і мають хист до наставництва.

Юхим — старовинне ім'я, що прийшло до нас із Візантії, походить від грецького Euphemios — "благочестивий", "доброзичливий", "той, хто пророкує добро". У християнській традиції святим з цим ім'ям був один із 70 апостолів. Юхими — розумні, талановиті, працелюбні, з м'яким характером і добрим серцем. Вони випромінюють спокій і тепло.

Яків — ім'я з давньоєврейськими коренями, яке перекладається як "той, хто йде по п'ятах". Ім'я тісно пов'язане з біблійною легендою про Якова, який народився, тримаючись за п'яту свого брата Ісава. Якови — люди з сильним характером, здатні до самопожертви. Вони рішучі, терплячі та завжди впевнено рухаються до своєї мети.

Хлопчик з крилами янгола. Фото: freepik.com

Найкращі привітання у прозі на день ангела 11 квітня

З Днем ангела тебе, друже! Нехай твій небесний захисник завжди буде поруч, захищає та дарує силу. Бажаю, щоб у серці не згасав вогонь віри, а в душі жила впевненість, що ти на правильному шляху.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає руку на твоєму плечі — вчасно підказує, захищає від помилок і допомагає приймати правильні рішення. І ти не підведи його — будь гідним свого імені й завжди йди з відкритим серцем і чистою совістю.

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Зі святом тебе, брате! Хай твої кроки будуть твердими, як земля під ногами, а ангел-охоронець завжди стоїть за спиною — мов твій найнадійніший побратим. Бережи себе, бережи тих, кого любиш, і залишайся мужнім навіть тоді, коли важко.

***

У твій День ангела бажаю сили не лише фізичної, а й духовної. Нехай небесний покровитель щодня підтримує тебе — у рішучості, у вірі, у боротьбі за справедливість. Будь мужнім, будь чесним, будь світлом для інших і тоді сам не загубишся навіть у найтемнішу годину.

***

Нехай у День ангела твоя душа буде спокійною, а серце — впевненим. Бажаю, щоб у кожному рішенні, в кожному кроці поруч ішов твій невидимий захисник і ніс тобі силу, мир і внутрішню стійкість.

День ангела 11 квітня — красиві листівки

Привітання з іменинами 11 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 11 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 11 квітня. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 11 квітня. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з іменинами 11 квітня 2025 року

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