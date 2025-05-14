Які знаки Зодіаку посваряться з коханими цього тижня до 18 травня 2025 — Таро прогноз

Сеанс ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Цей тиждень до 18 травня 2025 року буде для представників кількох знаків зодіакального сузір’я доволі важким в особистому житті. Тарологи розповіли, яким чотирьом знакам Зодіаку варто чекати на проблеми у стосунках з другими половинками вже цими днями.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Діва — карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Ця тарологічна карта говорить про те, що на шляху представників цього знака Зодіаку виникнуть перешкоди та обмеження в особистому житті. Людям, які народилися під знаком Зодіаку Діва, варто чекати на конфлікти з другою половинкою або труднощі в спілкуванні.

Однак, тарологи рекомендують тим, хто народився під цим зодіакальним знаком, не опускати руки, шукати компроміси в стосунках і бути терплячими.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Терези — карта Таро "Сімка Мечів"

Цей тиждень буде для представників Терезів періодом справжніх інтриг і недомовленості в особистому житті. Тарологічна карта, яка випала цим людям до 18 травня 2025 року, попереджає про відсутність повної інформації у стосунках з партнерами. В особистому житті Терезів можуть бути певні непорозуміння або навіть легкий обман.

Тарологи рекомендують цим людям бути уважними і не вірити першим емоціям.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Дев’ятка Мечів"

Тарологічна карта, яка випала Козерогам цього тижня, несе за собою хвилю самокритики і поганих думок. Однак, представникам цього знака зодіакального кола не варто дозволяти страхам і сумнівами руйнувати їхні стосунки.

Тарологи рекомендують Козерогам працювати над власною самооцінкою і більше довіряти партнерам.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Сімка Жезлів"

Цей тиждень буде для представників Водолія часом енергетичного виснаження в особистому житті. Справа в тому, що карта Таро, яка випала цим людям, говорить про втрату енергії і бажання. Тому стосунки Водоліїв можуть на якийсь час охолонути.

Тарологи рекомендують зупинитися, щоб знайти нове джерело енергії і натхнення.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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