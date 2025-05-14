Какие знаки Зодиака поругаются с любимыми на этой неделе до 18 мая 2025 — Таро прогноз

Сеанс гадания на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Эта неделя до 18 мая 2025 года будет для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия довольно тяжелой в личной жизни. Тарологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака стоит ждать проблем в отношениях со вторыми половинками уже в эти дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Дева — карта Таро "Пятерка Жезлов"

Эта тарологическая карта говорит о том, что на пути представителей этого знака Зодиака возникнут препятствия и ограничения в личной жизни. Людям, которые родились под знаком Зодиака Дева, стоит ждать конфликтов со второй половинкой или трудностей в общении.

Однако, тарологи рекомендуют тем, кто родился под этим зодиакальным знаком, не опускать руки, искать компромиссы в отношениях и быть терпеливыми.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы — карта Таро "Семерка Мечей"

Эта неделя будет для представителей Весов периодом настоящих интриг и недосказанности в личной жизни. Тарологическая карта, которая выпала этим людям до 18 мая 2025 года, предупреждает об отсутствии полной информации в отношениях с партнерами. В личной жизни Весов могут быть определенные недоразумения или даже легкий обман.

Тарологи рекомендуют этим людям быть внимательными и не верить первым эмоциям.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Девятка Мечей"

Тарологическая карта, которая выпала Козерогам на этой неделе, несет за собой волну самокритики и плохих мыслей. Однако, представителям этого знака зодиакального круга не стоит позволять страхам и сомнениям разрушать их отношения.

Тарологи рекомендуют Козерогам работать над собственной самооценкой и больше доверять партнерам.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Семерка Жезлов"

Эта неделя будет для представителей Водолея временем энергетического истощения в личной жизни. Дело в том, что карта Таро, которая выпала этим людям, говорит о потере энергии и желания. Поэтому отношения Водолеев могут на какое-то время остыть.

Тарологи рекомендуют остановиться, чтобы найти новый источник энергии и вдохновения.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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