Які знаки Зодіаку зустрінуть свою пару в День закоханих 2025 за Таро

Людина, яка тримає тарологічні карти. Фото: Cnss

Представникам кількох знаків зодіакального сузір’я пощастить у любовному плані на День святого Валентина. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть зустріти кохану людину 14 лютого і чи вдасться їм разом провести найромантичніше свято року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Діва

Прекрасна половина представників цього знака Зодіаку зможе знайти нового партнера, причому, доволі швидко. Однак, людям під цим зодіакальним знаком може не сподобатися, в якому фінансовому становищі їхній партнер.

Тим не менш, це не завадить Дівам зустріти найромантичніше свято року у веселій компанії.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

У представників цього знака Зодіаку існує справжня перспектива романтичного знайомства до Дня всіх закоханих. Однак, людям під цим зодіакальним знаком можуть не сподобатися якості їхнього нового партнера.

Тим не менш, День святого Валентина Терези проведуть у компанії з цією людиною.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Представники цього знаку, напевно, мають найвищі шанси знайти романтичний зв’язок до Дня закоханих. Причому, Скорпіони в цьому плані не будуть схожими на представників інших зодіакальних знаків, оскільки їм пощастить.

Тарологи кажуть, що людям під цим знаком Зодіаку може справді пощастити з новими стосунками.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

У День святого Валентина представникам цього зодіакального знаку вдасться буквально закохатися. Причому, цим людям навіть не доведеться щось для цього робити, адже сама доля буквально підштовхне Водоліїв до "вирію кохання".

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

Представники цього знака Зодіаку можуть буквально загорітися знайомством з новою людиною або навіть закохатися, що стане для них самих повною несподіванкою. Однак, Риби мають непогані перспективи в цьому плані.

У День закоханих тарологи обіцяють їм романтику і везіння в особистому житті.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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