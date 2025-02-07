Какие знаки Зодиака встретят свою пару в День влюбленных 2025 по Таро

Человек, который держит тарологические карты. Фото: Cnss

Представителям нескольких знаков зодиакального созвездия повезет в любовном плане на День святого Валентина. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут встретить любимого человека 14 февраля и удастся ли им вместе провести самый романтический праздник года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Дева

Прекрасная половина представителей этого знака Зодиака сможет найти нового партнера, причем, довольно быстро. Однако, людям под этим зодиакальным знаком может не понравиться, в каком финансовом положении их партнер.

Тем не менее, это не помешает Девам встретить самый романтичный праздник года в веселой компании.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

У представителей этого знака Зодиака существует настоящая перспектива романтического знакомства ко Дню всех влюбленных. Однако, людям под этим зодиакальным знаком могут не понравиться качества их нового партнера.

Тем не менее, День святого Валентина Весы проведут в компании с этим человеком.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Представители этого знака, наверное, имеют самые высокие шансы найти романтическую связь ко Дню влюбленных. Причем, Скорпионы в этом плане не будут похожими на представителей других зодиакальных знаков, поскольку им повезет.

Тарологи говорят, что людям под этим знаком Зодиака может действительно повезти с новыми отношениями.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

В День святого Валентина представителям этого зодиакального знака удастся буквально влюбиться. Причем, этим людям даже не придется что-то для этого делать, ведь сама судьба буквально подтолкнет Водолеев к "водовороту любви".

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Представители этого знака Зодиака могут буквально загореться знакомством с новым человеком или даже влюбиться, что станет для них самих полной неожиданностью. Однако, Рыбы имеют неплохие перспективы в этом плане.

В День влюбленных тарологи обещают им романтику и везение в личной жизни.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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