Які знаки Зодіаку будуть нещасливими цього тижня до 9 лютого 2025 — Таро прогноз

Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik

Представникам одразу кількох знаків зодіакального кола тарологічні карти обіцяють справжнє нещастя цього тижня до дев’ятого лютого 2025 року. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку буде несолодко до неділі, дев’ятого лютого.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "П’ятірка Мечів"

Цього тижня представникам Близнюків варто бути обережними зі словами в бік оточуючих людей, адже все може повернутися бумерангом. Люди під цим знаком відчують себе справжньою жертвою, тому їм краще попрацювати над власною самооцінкою, щоб не "потонути" у негативних емоціях.

Тарологи радять цим людям пропрацювати помсту і злість, яка є у їхній душі, щоб їм стало легше.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Представники цього зодіакального знаку можуть зіштовхнутися із суцільними розчаруваннями найближчими днями, якщо вони приймуть неправильне фінансове рішення. Тарологи радять їм не поспішати і не вестися на хитрощі шахраїв.

Крім того, Дівам варто подумати, як вони можуть зміцнити своє фінансове становище, адже це може бути зараз для них корисно.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Лицар Пентаклів"

Цей тиждень до дев’ятого лютого буде для Скорпіонів непростим, адже їм доведеться розгрібати завали на роботі та в сфері фінансів. У них можуть бути певні труднощі з фінансами, але потрібно пам’ятати, що будь-яка криза — це ще й можливості.

Тарологи радять людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, ставити нові цілі та знаходити новий підхід до будь-яких ситуацій.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

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