Какие знаки Зодиака будут несчастливыми на этой неделе до 9 февраля 2025 — Таро прогноз

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Представителям сразу нескольких знаков зодиакального круга тарологические карты обещают настоящее несчастье на этой неделе до девятого февраля 2025 года. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака будет несладко до воскресенья, девятого февраля.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы — карта Таро "Пятерка Мечей"

На этой неделе представителям Близнецов стоит быть осторожными со словами в сторону окружающих людей, ведь все может вернуться бумерангом. Люди под этим знаком почувствуют себя настоящей жертвой, поэтому им лучше поработать над собственной самооценкой, чтобы не "утонуть" в негативных эмоциях.

Тарологи советуют этим людям проработать месть и злость, которая есть в их душе, чтобы им стало легче.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Представители этого зодиакального знака могут столкнуться со сплошными разочарованиями в ближайшие дни, если они примут неправильное финансовое решение. Тарологи советуют им не спешить и не вестись на уловки мошенников.

Кроме того, Девам стоит подумать, как они могут укрепить свое финансовое положение, ведь это может быть сейчас для них полезно.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Эта неделя до девятого февраля будет для Скорпионов непростой, ведь им придется разгребать завалы на работе и в сфере финансов. У них могут быть определенные трудности с финансами, но нужно помнить, что любой кризис — это еще и возможности.

Тарологи советуют людям, которые родились под этим зодиакальным знаком, ставить новые цели и находить новый подход к любым ситуациям.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

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