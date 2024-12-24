Яким знакам Зодіаку треба бути обережними з грошима цього тижня 23-29 грудня 2024 за Таро

Людина з картою Таро в руці. Фото: Freepik

Представникам декількох знаків зодіакального сузір’я містичні карти Таро рекомендують бути обережними з грошима цього тижня з 23 до 29 грудня 2024 року. Тарологи розповіли, яким чотирьом знакам Зодіаку треба триматися за свій фінансовий стан найближчими днями.

Новини.LIVE розповідає про цих чотирьох знаків Зодіаку.

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Рак

Карти Таро радять вам стежити за припливами і відпливами у фінансовій сфері. Ракам варто уникати темних вирів боргів і кредитів, адже є ризик, що вони не зможуть віддати борг. Тарологи наголошують, що кожне рішення, пов’язане з грошима, повинно бути зваженим і обдуманим.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Терези

Цього тижня Терезам варто бути особливо пильними, адже найменша помилка може призвести до великих втрат. Тарологи радять цим людям уважно перевіряти всі звіти і документи, а також не вестися на авантюри. Цьому знаку Зодіаку не можна бути легковажними з грошима, адже можна залишитися ні з чим.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

У першій половині тижня Стрільцям краще не витрачати багато грошей, щоб утримати свій фінансовий стан на плаву. Тарологи радять їм бути обережними під час покупок новорічних подарунків. Лише розумні витрати допоможуть Стрільцям відкрити шлях до фінансової незалежності.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Риби

Тарологи рекомендують людям під цим знаком Зодіаку уникати спокус витрачати гроші на радості, які швидко минають, і предмети розкоші. Сьогодні Рибам важливо направити свій фінансовий потік у правильне русло і обмірковувати кожне своє рішення, щоб не залишитися з порожнім гаманцем.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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