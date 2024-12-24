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Этим знакам Зодиака нельзя тратиться 23-29 декабря по Таро

24 декабря 2024 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными с деньгами на этой неделе 23-29 декабря 2024 по Таро
Человек с картой Таро в руке. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представителям нескольких знаков зодиакального созвездия мистические карты Таро рекомендуют быть осторожными с деньгами на этой неделе с 23 по 29 декабря 2024 года. Тарологи рассказали, каким четырем знакам Зодиака нужно держаться за свое финансовое состояние в ближайшие дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих четырех знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которым следует быть осторожными с 23 по 29 декабря

Рак

Карты Таро советуют вам следить за приливами и отливами в финансовой сфере. Ракам следует избегать темных омутов долгов и кредитов, ведь есть риск, что они не смогут отдать долг. Тарологи отмечают, что каждое решение, связанное с деньгами, должно быть взвешенным и обдуманным.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

На этой неделе Весам следует быть особенно бдительными, ведь малейшая ошибка может привести к большим потерям. Тарологи советуют этим людям внимательно проверять все отчеты и документы, а также не вестись на авантюры. Этому знаку Зодиака нельзя быть легкомысленным с деньгами, ведь можно остаться ни с чем.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

В первой половине недели Стрельцам лучше не тратить много денег, чтобы удержать свое финансовое состояние на плаву. Тарологи советуют им быть осторожными при покупке новогодних подарков. Только разумные расходы помогут Стрельцам открыть путь к финансовой независимости.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

Тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака избегать искушений тратить деньги на быстро проходящие радости и предметы роскоши. Сегодня Рыбам важно направить свой финансовый поток в правильное русло и обдумывать каждое свое решение, чтобы не остаться с пустым кошельком.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в январе 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака найдут настоящих друзей в 2025 году.

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02:46 Из-за мазута из танкеров РФ произошел массовый выброс дельфинов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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