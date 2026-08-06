Цим знакам Зодіаку чекати на найяскравіші вихідні 8-9 серпня: Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Міра Оріоні Редактор

Вихідні 8-9 серпня стануть по-справжньому незабутніми. Карти Таро назвали знаки Зодіаку, на які чекають яскраві емоції, гарні новини та несподівані можливості.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які п'ять знаків Зодіаку отримають море позитиву у цей вікенд.

Лев — карта Таро "Сонце"

Ці вихідні обіцяють стати одними з найяскравіших за останній час. "Сонце" говорить про успіх, впевненість у собі та загальне відчуття щастя. Ви буквально притягуватимете позитив. Особливо вдало складатиметься спілкування. Тож, це вдалий час, щоб відкрито сказати про свої почуття, озвучити ідею або зробити важливий крок.

Терези — карта Таро "Двійка Кубків"

"Двійка Кубків" обіцяє теплі емоції та гармонію у взаєминах. Вихідні можуть подарувати несподівану зустріч, романтичний момент або примирення. Не бійтеся зробити перший крок. Щира розмова або невелика ініціатива здатні змінити набагато більше, ніж здається зараз.

Стрілець — карта Таро "Лицар Жезлів"

На вас чекають активні та насичені дні. "Лицар Жезлів" каже про потужний заряд енергії і бажання спробувати щось нове. Спонтанні рішення 8 та 9 серпня можуть подарувати найяскравіші враження. Водночас варто доводити розпочате до кінця.

Водолій — карта Таро "Зірка"

"Зірка" обіцяє відчуття легкості, натхнення та віри у власні сили. Після напруженого періоду ви нарешті зможете побачити нові перспективи й відчути, що все поступово складається саме так, як потрібно. Вихідні чудово підійдуть для творчості, зустрічей із друзями, нових захоплень або планування майбутнього.

Телець — карта Таро "Імператриця"

"Імператриця" говорить про період достатку та задоволень. 8 та 9 серпня ви можете відчути приплив сил. Також можливі хороші новини, пов'язані з фінансами чи особистими планами. Подаруйте собі трохи більше турботи. Смачна вечеря, відпочинок на природі, час із близькими чи невелика покупка для душі допоможуть наповнитися енергією.

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