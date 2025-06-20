Які знаки Зодіаку зустрінуть свою долю цими вихідними, 21 і 22 червня 2025 — Таро прогноз

Розклад на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я ці вихідні, 21 і 22 червня 2025 року, будуть найромантичнішими. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку можуть зустріти людину, з якою відчують, що таке справжнє кохання, вже в цю суботу чи неділю.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "Закохані"

Ця карта Таро свідчить про важливий вибір у стосунках, сильне кохання і доленосну зустріч. Вже цими вихідними, 21 і 22 червня 2025 року, представники Близнюків можуть зустрітися з людиною, яка змінить їхнє особисте життя на краще.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: УНІАН

Рак — карта Таро "Туз Кубків"

Ця карта Таро вважається символом початку нових і глибоких емоцій, а також стосунків чи зміцнення кохання. Йдеться про процвітання почуттів і початок чогось серйозного у сфері особистого житті. Раки, які за природою вважаються емоційними і орієнтованими на сім’ю, можуть зустріти людину, яка буде їхньою долею.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

Терези — карта Таро "Двійка Кубків"

Ця карта Таро символізує партнерство, взаємне кохання, споріднені душі та єднання. Цими вихідними, 21 і 22 червня 2025 року, представники знака Зодіаку Терези можуть зустріти "ту саму" людину чи покращити існуючі стосунки.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби — карта Таро "Місяць"

Ця карта Таро символізує інтуїцію, підсвідомість, сильні емоції і секрети. Ці вихідні можуть стати для Риб доволі романтичними, адже вони можуть раптово зустріти свою долю. Можливо це станеться уві сні, а можливо — через сильну інтуїцію. Це може бути людина, з якою в Риб виникне глибокий зв’язок.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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