Какие знаки Зодиака встретят свою судьбу в эти выходные, 21 и 22 июня 2025 — Таро прогноз

Расклад на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эти выходные, 21 и 22 июня 2025 года, будут самыми романтичными. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака могут встретить человека, с которым почувствуют, что такое настоящая любовь, уже в эту субботу или воскресенье.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы — карта Таро "Влюбленные"

Эта карта Таро свидетельствует о важном выборе в отношениях, сильной любви и судьбоносной встрече. Уже в эти выходные, 21 и 22 июня 2025 года, представители Близнецов могут встретиться с человеком, который изменит их личную жизнь к лучшему.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: УНІАН

Рак — карта Таро "Туз Кубков"

Эта карта Таро считается символом начала новых и глубоких эмоций, а также отношений или укрепления любви. Речь идет о процветании чувств и начале чего-то серьезного в сфере личной жизни. Раки, которые по природе считаются эмоциональными и ориентированными на семью, могут встретить человека, который будет их судьбой.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Pinterest

Весы — карта Таро "Двойка Кубков"

Эта карта Таро символизирует партнерство, взаимную любовь, родственные души и единение. В эти выходные, 21 и 22 июня 2025 года, представители знака Зодиака Весы могут встретить "того самого" человека или улучшить существующие отношения.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы — карта Таро "Луна"

Эта карта Таро символизирует интуицию, подсознание, сильные эмоции и секреты. Эти выходные могут стать для Рыб довольно романтичными, ведь они могут внезапно встретить свою судьбу. Возможно это произойдет во сне, а возможно — из-за сильной интуиции. Это может быть человек, с которым у Рыб возникнет глубокая связь.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

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