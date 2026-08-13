Які знаки Зодіаку переїдуть до кінця літа 2026: прогноз астрологів

Зодіакальне коло, дівчина збирає валізу. Колаж: Новини.LIVE

Літо 2026 вже майже добігає кінця. Але це не означає, що йому немає чим дивувати. Три знаки Зодіаку зустрінуть дійсно особливий період — їм Всесвіт підготував важливі зміни. Вони змінять місце проживання, і зустрінуть осінь уже за новою адресою.

Новини.LIVE з посиланням на прогноз астрологів British Vogue та ELLE розповідає, які знаки Зодіаку можуть переїхати до кінця серпня.

Телець

Вже після сонячного затемнення на вас чекають великі зміни. Особливо помітною стає тема дому, родини та особистого простору. Тож друга половина серпня може поставити перед вибором: залишитися там, де все давно знайоме, чи погодитися на зовсім нове. Це може бути квартира просторіша за теперішню, переїзд ближче до роботи чи коханої людини або можливість почати нове життя в іншому місті. Зміна звичного середовища може виявитися кроком у кращий бік.

Близнюки

У вас можуть початися масштабні зміни в особистому житті. Фінал літа поставить крапку у довгих роздумах про те, де і з ким ви хочете жити. Один із можливих сценаріїв астрологи називають прямо: переїзд у нове місце. Найважливіше не триматися за адресу лише через звичку. Якщо думка про переїзд повертається знову і знову, можливо, рішення вже фактично прийняте.

Стрілець

Серпень пройде під знаком подорожей, нових знань та розширення горизонтів. А найцікавіші події можуть припасти буквально на останні дні літа. Астрологи радять звернути особливу увагу на місячне затемнення 28 серпня, яке активує сфери дому та сім'ї. Серед можливих подій переїзд, ремонт або серйозна зміна сімейних обставин. Нова робота, навчання чи давно омріяна можливість здатні відкрити дорогу до іншого міста або навіть життя за кордоном.

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