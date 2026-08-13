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Главная Праздники Эти знаки Зодиака переедут до конца лета 2026: кому паковать чемоданы

Эти знаки Зодиака переедут до конца лета 2026: кому паковать чемоданы

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 12:29
Какие знаки Зодиака переедут до конца лета 2026: прогноз астрологов
Зодиакальный круг, девушка собирает чемодан. Коллаж: Новини.LIVE

Лето 2026 уже почти подходит к концу. Но это не значит, что оно не может больше ничем удивить. Три знака Зодиака ждет действительно особенный период — Вселенная приготовила для них важные перемены. Они сменят место жительства и встретят осень уже по новому адресу.

Новини.LIVE со ссылкой на прогноз астрологов British Vogue и ELLE рассказывает, какие знаки Зодиака могут переехать до конца августа.

Телец

Уже после солнечного затмения вас ждут большие перемены. Особенно заметной становится тема дома, семьи и личного пространства. Поэтому вторая половина августа может поставить перед вами выбор: остаться там, где все давно знакомо, или согласиться на что-то совершенно новое. Это может быть квартира попросторнее нынешней, переезд поближе к работе или любимому человеку или возможность начать новую жизнь в другом городе. Смена привычной обстановки может оказаться шагом в лучшую сторону.

Близнецы

У вас могут начаться масштабные перемены в личной жизни. Конец лета положит точку в долгих раздумьях о том, где и с кем вы хотите жить. Один из возможных сценариев астрологи называют прямо: переезд в новое место. Самое главное — не цепляться за адрес только из привычки. Если мысль о переезде возвращается снова и снова, возможно, решение уже фактически принято.

Стрелец

Август пройдет под знаком путешествий, новых знаний и расширения горизонтов. А самые интересные события могут припасть буквально на последние дни лета. Астрологи советуют обратить особое внимание на лунное затмение 28 августа, которое активирует сферы дома и семьи. Среди возможных событий — переезд, ремонт или серьезное изменение семейных обстоятельств. Новая работа, учеба или давно желанная возможность способны открыть путь в другой город или даже к жизни за границей.

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур

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