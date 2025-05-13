Які знаки Зодіаку почнуть життя з нового аркушу цього тижня 13-18 травня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Цей тиждень, який розпочався 12 і завершиться 18 травня 2025 року, буде для кількох знаків зодіакального сузір’я періодом змін. Тарологи розповіли, в яких чотирьох знаків Зодіаку починається нове життя вже цими днями.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Скорпіон

Вже незабаром люди під цим знаком Зодіаку зрозуміють, що вони не тримаються за те, що вже давно їм не потрібно. Поточний тиждень допоможе Скорпіонам звільнитися від старого і відкрити нову сторінку в своєму житті. Представникам цього знака вистачить енергії і успіху на те, щоб почати нове життя.

Тарологічна карта, яка випала людям під знаком Зодіаку Скорпіон, обіцяє їм справжнє відродження.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Pinterest

Овен

Цей тиждень принесе представникам Овну відчуття чогось нового і справжнього щастя. У житті цих людей можуть виникнути випадкові збіги, які здатні вирішувати їхню долю. Представники цього знака Зодіаку помітять знаки в дрібних речах і відчують підтримку там, де раніше її не було.

Тарологи не радять Овнам керувати процесом, а рекомендують жити в потоці та починати життя з нової сторінки.

Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Pinterest

Козеріг

Всесвіт готує представникам цього знака Зодіаку особливий подарунок, а їхнє відродження почнеться зі слова "так", яке вони скажуть замість страхів. З життя цих людей почне зникати все погане, замість чого з’являться нові думки.

І хоча поточний тиждень не дасть Козерогам відповідей на їхні питання, в них з’явиться шанс злетіти вище небес.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Pinterest

Риби

Цей тиждень обіцяє людям під цим знаком Зодіаку особливий період, коли доля подарує їм можливість повернути втрачене. Йдеться про себе, свої мрії і людей, з якими вони колись посварилися. Тарологи радять Рибам не боятися емоцій, які будуть не тільки сильними, а й щирими.

Водночас, всі події, які стануться в житті цих людей, відкриють їм нових себе.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest

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