Какие знаки Зодиака начнут жизнь с нового листа на этой неделе 13-18 мая 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Эта неделя, которая началась 12 и завершится 18 мая 2025 года, будет для нескольких знаков зодиакального созвездия периодом перемен. Тарологи рассказали, у каких четырех знаков Зодиака начинается новая жизнь уже в эти дни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Скорпион

Уже вскоре люди под этим знаком Зодиака поймут, что они не держатся за то, что уже давно им не нужно. Текущая неделя поможет Скорпионам освободиться от старого и открыть новую страницу в своей жизни. Представителям этого знака хватит энергии и успеха на то, чтобы начать новую жизнь.

Тарологическая карта, которая выпала людям под знаком Зодиака Скорпион, обещает им настоящее возрождение.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Pinterest

Овен

Эта неделя принесет представителям Овна ощущение чего-то нового и настоящего счастья. В жизни этих людей могут возникнуть случайные совпадения, которые способны решать их судьбу. Представители этого знака Зодиака заметят знаки в мелких вещах и почувствуют поддержку там, где раньше ее не было.

Тарологи не советуют Овнам управлять процессом, а рекомендуют жить в потоке и начинать жизнь с новой страницы.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Pinterest

Козерог

Вселенная готовит представителям этого знака Зодиака особый подарок, а их возрождение начнется со слова "да", которое они скажут вместо страхов. Из жизни этих людей начнет исчезать все плохое, вместо чего появятся новые мысли.

И хотя текущая неделя не даст Козерогам ответов на их вопросы, у них появится шанс взлететь выше небес.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы

Эта неделя обещает людям под этим знаком Зодиака особый период, когда судьба подарит им возможность вернуть утраченное. Речь идет о себе, своих мечтах и людях, с которыми они когда-то поссорились. Тарологи советуют Рыбам не бояться эмоций, которые будут не только сильными, но и искренними.

В то же время, все события, которые произойдут в жизни этих людей, откроют им новых себя.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

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