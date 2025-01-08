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Церковне свято 8 січня — які заборони захистять від зла та бід

8 січня 2025 00:03
Світлана Конюшенко - Редактор
Церковне свято 8 січня — що не можна робити на преподобного Георгія, щоб не втратити щастя
Вірянка у церкві ставить свічку. Фото: pomisna.info
Світлана Конюшенко - Редактор

Сьогодні, 8 січня, Православна Церква України вшановує одразу трьох святих — преподобного Георгія Хозевіта, преподобного мученика Григорія Чудотворця Києво-Печерського та преподобного Григорія затворника Києво-Печерського.

Що категорично не можна робити у церковне свято 8 січня, які є важливі традиції та прикмети дня, дізнайтесь далі у нашому матеріалі. 

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Що відомо про преподобного Георгія Хозевіта

Святий преподобний Георгій Хозевіт жив у VI столітті. Він народився на острові Кіпр у сім'ї, що відрізнялася благочестям. Після смерті батьків він вирушив до Палестини на поклоніння Святим місцям.

Згодом святий проживав у Хозевії, монастирі, що розташовувався неподалік Йордану. Він був прикладом надзвичайної духовної сили, бездоганного життя та непохитної віри в Бога. Його вшановують за стійкість духу.

 

Що відомо про преподобного Георгія Хозевіта
Святий преподобний Георгій Хозевіт. Фото: 
Pravicon.com 

Григорій Чудотворець Києво-Печерський — історія святого 

Григорій Чудотворець жив у XI столітті та був ченцем Києво-Печерського монастиря. За переказами, він мав здатність зцілювати людей і творити справжні дива. Молитва Григорія могла зупинити велике зло, покарати злодіїв та провчити брехунів. Крім цього, він міг пророкувати та захищати тих, хто страждає від образ.

Чудотворець навіть передбачив смерть Ростислава Всеволодовича, брата Володимира Мономаха. Святий побачив, що всі вони втопляться. Так і сталося, Ростислав та його воїни потонули у річці.

 

Григорій Чудотворець Києво-Печерський — історія святого
Григорій Чудотворець Києво-Печерський. Фото: blagovist.info

Григорій затворник Києво-Печерський — що відомо про святого

Григорій, затворник Києво-Печерський, жив у XIV столітті. Про нього відомо досить мало: він жив у затворі, харчувався все життя необробленною рослинною їжею. Творив чудеса, оздоровляючи хворих зіллям.

 

Григорій затворник Києво-Печерський — що відомо про святого
Григорій затворник Києво-Печерський. Фото: stjohndc.org

Традиції 8 січня — що важливо зробити

У православне свято 8 січня віряни моляться святим про зцілення від хвороб, про дарування мудрості для близьких, які ведуть неправедне життя, а також про допомогу у зміцненні родини та вихованні дітей.

Що не можна робити 8 січня

Церковне свято 8 січня вважається важливим днем, коли варто дотримуватися певних заборон і традицій. Ці правила мають як духовне, так і народне підґрунтя.

У цей день заборонено виконувати важку роботу та користуватися інструментами. Вважається, що це може спричинити невдачу чи біди.

Не рекомендується розпочинати нові справи або будувати великі плани. Це може стати причиною невдач у майбутньому.

Важливо провести день у колі рідних і друзів. Самотність може відштовхнути все хороше, що має прийти у ваш дім.

Церква також нагадує про важливість моральних заборон. Не можна:

  • лихословити;
  • лінуватися;
  • бути жадібним;
  • заздрити;
  • сваритися;
  • відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

 

Що не можна робити 8 січня
Жінка молиться у церкві. Фото: shutterstock.com

Головні прикмети 8 січня

За прикметами дня судять, якою буде погода і літо:

  • Якщо день морозний та сніжний, літо буде холодним.
  • Якщо гучно кричать ворони, до хуртовини.
  • Якщо 8 січня ви почули як співають зяблики, слід чекати потепління. 
  • Якщо захід сонця червоного кольору, слід чекати морозу. 
  • Якщо цього дня ллє дощ зранку, весна буде пізньою. 
  • Якщо сонячно та тепло, літо буде сухим.

Також пропонуємо ознайомитися з церковним календарем свят на січень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події цього місяця. 

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