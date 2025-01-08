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Церковный праздник 8 января — какие запреты защитят от зла и бед

8 января 2025 00:03
Светлана Конюшенко - Редактор
Церковный праздник 8 января — что нельзя делать на преподобного Георгия, чтобы не потерять счастье
Верующая в церкви ставит свечу в церкви. Фото: pomisna.info
Светлана Конюшенко - Редактор

Сегодня, 8 января, Православная Церковь Украины чтит сразу трех святых — преподобного Георгия Хозевита, преподобного мученика Григория Чудотворца Киево-Печерского и преподобного Григория затворника Киево-Печерского.

Что категорически нельзя делать в церковный праздник 8 января, какие есть важные традиции и приметы дня, узнайте далее в нашем материале.

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Что известно о преподобном Георгии Хозевите

Святой преподобный Георгий Хозевит жил в VI веке. Он родился на острове Кипр в семье, отличавшейся благочестием. После смерти родителей он отправился в Палестину на поклонение Святым местам.

Впоследствии святой проживал в Хозевии, монастыре, который располагался неподалеку от Иордана. Он был примером необычайной духовной силы, безупречной жизни и непоколебимой веры в Бога. Его почитают за стойкость духа.

 

Что известно о преподобном Георгии Хозевите
Святой преподобный Георгий Хозевит. Фото: 
Pravicon.com 

Григорий Чудотворец Киево-Печерский — история святого 

Григорий Чудотворец жил в XI веке и был монахом Киево-Печерского монастыря. По преданию, он обладал способностью исцелять людей и творить настоящие чудеса. Молитва Григория могла остановить большое зло, наказать воров и проучить лжецов. Кроме этого, он мог предсказывать и защищать тех, кто страдает от обид.

Чудотворец даже предсказал смерть Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха. Святой увидел, что все они утонут. Так и произошло, Ростислав и его воины утонули в реке.

 

Григорий Чудотворец Киево-Печерский - история святого
Григорий Чудотворец Киево-Печерский. Фото: blagovist.info

Григорий затворник Киево-Печерский — что известно о святом

Григорий, затворник Киево-Печерский, жил в XIV веке. О нем известно довольно мало: он жил в затворе, питался всю жизнь необработанной растительной пищей. Творил чудеса, оздоравливая больных зельем.

 

Григорий затворник Киево-Печерский - что известно о святом
Григорий затворник Киево-Печерский. Фото: stjohndc.org

Традиции 8 января — что важно сделать

В православный праздник 8 января верующие молятся святым об исцелении от болезней, о даровании мудрости для близких, которые ведут неправедную жизнь, а также о помощи в укреплении семьи и воспитании детей.

Что нельзя делать 8 января

Церковный праздник 8 января считается важным днем, когда стоит придерживаться определенных запретов и традиций. Эти правила имеют как духовную, так и народную подоплеку.

В этот день запрещено выполнять тяжелую работу и пользоваться инструментами. Считается, что это может повлечь неудачу или беды.

Не рекомендуется начинать новые дела или строить большие планы. Это может стать причиной неудач в будущем.

Важно провести день в кругу родных и друзей. Одиночество может оттолкнуть все хорошее, что должно прийти в ваш дом.

Церковь также напоминает о важности моральных запретов. Нельзя:

  • злословить;
  • лениться;
  • быть жадным;
  • завидовать;
  • ссориться;
  • отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

 

Что нельзя делать 8 января
Женщина молится в церкви. Фото: shutterstock.com

Главные приметы 8 января

По приметам дня судят, какой будет погода и лето:

  • Если день морозный и снежный, лето будет холодным.
  • Если громко кричат вороны, к метели.
  • Если 8 января вы услышали как поют зяблики, следует ждать потепления.
  • Если закат солнца красного цвета, следует ждать мороза.
  • Если в этот день льет дождь с утра, весна будет поздней.
  • Если солнечно и тепло, лето будет сухим.

Также предлагаем ознакомиться с церковным календарем праздников на январь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события этого месяца.

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