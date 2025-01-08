Церковный праздник 8 января — что нельзя делать на преподобного Георгия, чтобы не потерять счастье

Церковный праздник 8 января — какие запреты защитят от зла и бед
Сегодня, 8 января, Православная Церковь Украины чтит сразу трех святых — преподобного Георгия Хозевита, преподобного мученика Григория Чудотворца Киево-Печерского и преподобного Григория затворника Киево-Печерского.
Что категорически нельзя делать в церковный праздник 8 января, какие есть важные традиции и приметы дня, узнайте далее в нашем материале.
Что известно о преподобном Георгии Хозевите
Святой преподобный Георгий Хозевит жил в VI веке. Он родился на острове Кипр в семье, отличавшейся благочестием. После смерти родителей он отправился в Палестину на поклонение Святым местам.
Впоследствии святой проживал в Хозевии, монастыре, который располагался неподалеку от Иордана. Он был примером необычайной духовной силы, безупречной жизни и непоколебимой веры в Бога. Его почитают за стойкость духа.
Григорий Чудотворец Киево-Печерский — история святого
Григорий Чудотворец жил в XI веке и был монахом Киево-Печерского монастыря. По преданию, он обладал способностью исцелять людей и творить настоящие чудеса. Молитва Григория могла остановить большое зло, наказать воров и проучить лжецов. Кроме этого, он мог предсказывать и защищать тех, кто страдает от обид.
Чудотворец даже предсказал смерть Ростислава Всеволодовича, брата Владимира Мономаха. Святой увидел, что все они утонут. Так и произошло, Ростислав и его воины утонули в реке.
Григорий затворник Киево-Печерский — что известно о святом
Григорий, затворник Киево-Печерский, жил в XIV веке. О нем известно довольно мало: он жил в затворе, питался всю жизнь необработанной растительной пищей. Творил чудеса, оздоравливая больных зельем.
Традиции 8 января — что важно сделать
В православный праздник 8 января верующие молятся святым об исцелении от болезней, о даровании мудрости для близких, которые ведут неправедную жизнь, а также о помощи в укреплении семьи и воспитании детей.
Что нельзя делать 8 января
Церковный праздник 8 января считается важным днем, когда стоит придерживаться определенных запретов и традиций. Эти правила имеют как духовную, так и народную подоплеку.
В этот день запрещено выполнять тяжелую работу и пользоваться инструментами. Считается, что это может повлечь неудачу или беды.
Не рекомендуется начинать новые дела или строить большие планы. Это может стать причиной неудач в будущем.
Важно провести день в кругу родных и друзей. Одиночество может оттолкнуть все хорошее, что должно прийти в ваш дом.
Церковь также напоминает о важности моральных запретов. Нельзя:
- злословить;
- лениться;
- быть жадным;
- завидовать;
- ссориться;
- отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.
Главные приметы 8 января
По приметам дня судят, какой будет погода и лето:
- Если день морозный и снежный, лето будет холодным.
- Если громко кричат вороны, к метели.
- Если 8 января вы услышали как поют зяблики, следует ждать потепления.
- Если закат солнца красного цвета, следует ждать мороза.
- Если в этот день льет дождь с утра, весна будет поздней.
- Если солнечно и тепло, лето будет сухим.
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