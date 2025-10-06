Відео
Церковне свято 6 жовтня 2025 — що не можна робити цього дня

Церковне свято 6 жовтня 2025 — що не можна робити цього дня

Дата публікації: 6 жовтня 2025 06:59
Яке церковне свято 6 жовтня 2025 року - значення, народні прикмети та головні заборони дня
Жінка у храмі. Фото: Kyiv Post

6 жовтня православні християни вшановують пам’ять апостола Фоми, одного з найближчих учнів Ісуса Христа. Цей день має особливе значення у церковному календарі та супроводжується давніми традиціями й прикметами.

Новини.LIVE розповідає, яке сьогодні свято, його значення для вірян і що не можна робити цього дня.

Читайте також:

Яке церковне свято 6 жовтня

У православному календарі 6 жовтня згадують святого апостола Фому. Він відомий як той, хто сумнівався у воскресінні Христа, але після особистої зустрічі визнав Його Господом і Богом. Апостол Фома проповідував християнство в Азії та прийняв мученицьку смерть за віру.

В українській традиції цей день називали "Фоминим днем". Люди вірили, що він допомагає подолати сумніви та зміцнити віру.

Традиції та звичаї 6 жовтня

  • Віряни відвідують богослужіння та моляться про укріплення у вірі.
  • Господарі завершують сільськогосподарські роботи, запасають дрова та харчі на зиму.
  • Жінки намагалися цього дня приготувати обід для всієї родини, щоб у домі панував достаток.
  • Вважалося доброю прикметою допомогти бідним чи нужденним.

Що не можна робити 6 жовтня

  • Не можна сумніватися у власних рішеннях — вважалося, що це приведе до невдачі.
  • Не сваритися й не брехати, адже будь-які конфлікти цього дня могли затягнутися надовго.
  • Не починати великих справ — краще відкласти нові починання.
  • Не працювати на полі після заходу сонця, бо це вважалося накликанням лиха.

Прикмети на 6 жовтня

  • Якщо день теплий і сонячний — осінь буде довгою й м’якою.
  • Туман вранці віщує дощову погоду найближчими днями.
  • Якщо журавлі відлетіли остаточно — чекай ранньої зими.
  • Дуб рясно вкритий жолудями — зима буде суворою.

Народні вірування

Наші предки казали: у Фомин день краще завершити все розпочате, щоб у майбутньому не виникали труднощі. Вважалося, що щира молитва цього дня має особливу силу й може захистити від сумнівів та невпевненості.

Церковне свято 6 жовтня нагадує про силу віри та важливість внутрішньої стійкості. Традиції й прикмети цього дня відображають мудрість поколінь, а заборони допомагають зберегти мир у родині та впевненість у власних діях. Для християн це дата, коли варто зміцнити духовність, подякувати за добро й жити у гармонії з оточенням.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.

