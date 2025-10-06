Видео
Главная Праздники Церковный праздник 6 октября 2025 — что нельзя делать в этот день

Церковный праздник 6 октября 2025 — что нельзя делать в этот день

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 06:59
Какой церковный праздник 6 октября 2025 года - значение, народные приметы и главные запреты дня
Женщина в храме. Фото: Kyiv Post

6 октября православные христиане чтят память апостола Фомы, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Этот день имеет особое значение в церковном календаре и сопровождается древними традициями и приметами.

Новини.LIVE рассказывает, какой сегодня праздник, его значение для верующих и что нельзя делать в этот день.

Читайте также:

Какой церковный праздник 6 октября

В православном календаре 6 октября вспоминают святого апостола Фому. Он известен как тот, кто сомневался в воскресении Христа, но после личной встречи признал Его Господом и Богом. Апостол Фома проповедовал христианство в Азии и принял мученическую смерть за веру.

В украинской традиции этот день называли "Фоминым днем". Люди верили, что он помогает преодолеть сомнения и укрепить веру.

Традиции и обычаи 6 октября

  • Верующие посещают богослужения и молятся об укреплении в вере.
  • Хозяева завершают сельскохозяйственные работы, запасают дрова и продукты на зиму.
  • Женщины старались в этот день приготовить обед для всей семьи, чтобы в доме царил достаток.
  • Считалось хорошей приметой помочь бедным или нуждающимся.

Что нельзя делать 6 октября

  • Нельзя сомневаться в собственных решениях — считалось, что это приведет к неудаче.
  • Не ссориться и не врать, ведь любые конфликты в этот день могли затянуться надолго.
  • Не начинать больших дел — лучше отложить новые начинания.
  • Не работать на поле после захода солнца, потому что это считалось призывом беды.

Приметы на 6 октября

  • Если день теплый и солнечный — осень будет долгой и мягкой.
  • Туман утром предвещает дождливую погоду в ближайшие дни.
  • Если журавли улетели окончательно — жди ранней зимы.
  • Дуб обильно покрыт желудями — зима будет суровой.

Народные верования

Наши предки говорили: в Фомин день лучше завершить все начатое, чтобы в будущем не возникали трудности. Считалось, что искренняя молитва в этот день имеет особую силу и может защитить от сомнений и неуверенности.

Церковный праздник 6 октября напоминает о силе веры и важности внутренней стойкости. Традиции и приметы этого дня отражают мудрость поколений, а запреты помогают сохранить мир в семье и уверенность в собственных действиях. Для христиан это дата, когда стоит укрепить духовность, поблагодарить за добро и жить в гармонии с окружающими.

Также воспользуйтесь нашим церковным календарем праздников на октябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

