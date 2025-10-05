Яке сьогодні церковне свято 5 жовтня 2025 року - значення дати, традиції, прикмети та заборони

Людина запалює свічку у церкві. Фото: Pixabay

5 жовтня православні християни вшановують пам’ять преподобної Харитини Литовської та святих Києво-Печерських. Цей день має особливе значення у церковному календарі та зберіг традиції й народні прикмети.

Новини.LIVE розповідають, яке сьогодні свято, його зміст і заборони.

Реклама

Читайте також:

Яке церковне свято 5 жовтня

У церковному календарі цього дня згадують преподобну Харитину, княгиню Литовську, яка уславилася скромністю, милосердям і допомогою нужденним. Її життя було прикладом християнського смирення та любові до ближніх. У народній традиції Харитина символізувала доброту та жіночу силу — її образ пов’язували з хранителькою дому й сім’ї.

Також 5 жовтня шанують преподобних отців Києво-Печерських: Даміана-пресвітера, який відомий як цілитель, а також Єремію та Матвія прозорливих. Цих святих вважали духовними наставниками, до яких зверталися у важкі часи по пораду та молитву.

Традиції та звичаї цього дня

Віряни відвідують богослужіння, молячись за зцілення від недуг і зміцнення душевних сил.

Господині намагалися цього дня робити добрі справи — допомагати нужденним, пригощати сусідів чи сиріт.

У народі вірили, що молитви 5 жовтня мають особливу силу для тих, хто шукає внутрішнього спокою.

Що не можна робити 5 жовтня

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Заборонялося сваритися в родині чи лаятися — вірили, що це принесе довгу ворожнечу.

Не радили починати нові справи, адже вони могли завершитися невдало.

Вважалося небажаним проявляти жадібність або заздрість — це накликало проблеми в сім’ї.

Прикмети на 5 жовтня

Ясний і теплий день — осінь буде довгою та погожою.

Якщо зранку туман — взимку чекали мокрого снігу.

Багато жолудів на дубах — ознака суворої та морозної зими.

Листя швидко опадає — весна прийде рано.

Гучний крик ворон — на зміну погоди найближчими днями.

Народні вірування

Наші предки казали: якщо 5 жовтня зробити добру справу, то вона обов’язково повернеться добром. Особливо важливим було не тримати зла — злі слова цього дня вважалися здатними довго шкодити родині.

Вважалося також, що якщо цього дня дім був гостинним і в ньому приймали подорожніх чи сусідів, то протягом року у господарів буде достаток і мир. А ось байдужість і замкненість могли стати ознакою бідності й негараздів у майбутньому.

Церковне свято 5 жовтня нагадує про важливість доброти, щирості та молитви. Традиції й прикмети цього дня зберегли мудрість поколінь і вчать, що мир у душі та добрі вчинки приносять гармонію в життя кожної людини.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.