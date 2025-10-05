Яке сьогодні церковне свято 5 жовтня 2025 року - значення дати, традиції, прикмети та заборони

Церковне свято 5 жовтня 2025 — що варто знати вірянам
5 жовтня православні християни вшановують пам’ять преподобної Харитини Литовської та святих Києво-Печерських. Цей день має особливе значення у церковному календарі та зберіг традиції й народні прикмети.
Яке церковне свято 5 жовтня
У церковному календарі цього дня згадують преподобну Харитину, княгиню Литовську, яка уславилася скромністю, милосердям і допомогою нужденним. Її життя було прикладом християнського смирення та любові до ближніх. У народній традиції Харитина символізувала доброту та жіночу силу — її образ пов’язували з хранителькою дому й сім’ї.
Також 5 жовтня шанують преподобних отців Києво-Печерських: Даміана-пресвітера, який відомий як цілитель, а також Єремію та Матвія прозорливих. Цих святих вважали духовними наставниками, до яких зверталися у важкі часи по пораду та молитву.
Традиції та звичаї цього дня
- Віряни відвідують богослужіння, молячись за зцілення від недуг і зміцнення душевних сил.
- Господині намагалися цього дня робити добрі справи — допомагати нужденним, пригощати сусідів чи сиріт.
- У народі вірили, що молитви 5 жовтня мають особливу силу для тих, хто шукає внутрішнього спокою.
Що не можна робити 5 жовтня
- Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
- Заборонялося сваритися в родині чи лаятися — вірили, що це принесе довгу ворожнечу.
- Не радили починати нові справи, адже вони могли завершитися невдало.
- Вважалося небажаним проявляти жадібність або заздрість — це накликало проблеми в сім’ї.
Прикмети на 5 жовтня
- Ясний і теплий день — осінь буде довгою та погожою.
- Якщо зранку туман — взимку чекали мокрого снігу.
- Багато жолудів на дубах — ознака суворої та морозної зими.
- Листя швидко опадає — весна прийде рано.
- Гучний крик ворон — на зміну погоди найближчими днями.
Народні вірування
Наші предки казали: якщо 5 жовтня зробити добру справу, то вона обов’язково повернеться добром. Особливо важливим було не тримати зла — злі слова цього дня вважалися здатними довго шкодити родині.
Вважалося також, що якщо цього дня дім був гостинним і в ньому приймали подорожніх чи сусідів, то протягом року у господарів буде достаток і мир. А ось байдужість і замкненість могли стати ознакою бідності й негараздів у майбутньому.
Церковне свято 5 жовтня нагадує про важливість доброти, щирості та молитви. Традиції й прикмети цього дня зберегли мудрість поколінь і вчать, що мир у душі та добрі вчинки приносять гармонію в життя кожної людини.
