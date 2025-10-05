Видео
Главная Праздники Церковный праздник 5 октября 2025 — что стоит знать верующим

Церковный праздник 5 октября 2025 — что стоит знать верующим

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 06:59
Какой сегодня церковный праздник 5 октября 2025 года - значение даты, традиции, приметы и запреты
Человек зажигает свечу в церкви. Фото: Pixabay

5 октября православные христиане чтят память преподобной Харитины Литовской и святых Киево-Печерских. Этот день имеет особое значение в церковном календаре и сохранил традиции и народные приметы.

Новини.LIVE рассказывают, какой сегодня праздник, его содержание и запреты.

Читайте также:

Какой церковный праздник 5 октября

В церковном календаре в этот день вспоминают преподобную Харитину, княгиню Литовскую, которая прославилась скромностью, милосердием и помощью нуждающимся. Ее жизнь была примером христианского смирения и любви к ближним. В народной традиции Харитина символизировала доброту и женскую силу — ее образ связывали с хранительницей дома и семьи.

Также 5 октября почитают преподобных отцов Киево-Печерских: Дамиана-пресвитера, который известен как целитель, а также Иеремию и Матвея прозорливых. Этих святых считали духовными наставниками, к которым обращались в трудные времена за советом и молитвой.

Традиции и обычаи этого дня

  • Верующие посещают богослужения, молясь за исцеление от недугов и укрепление душевных сил.
  • Хозяйки старались в этот день делать добрые дела — помогать нуждающимся, угощать соседей или сирот.
  • В народе верили, что молитвы 5 октября имеют особую силу для тех, кто ищет внутреннего покоя.

Что нельзя делать 5 октября

  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Запрещалось ссориться в семье или ругаться — верили, что это принесет долгую вражду.
  • Не советовали начинать новые дела, ведь они могли завершиться неудачно.
  • Считалось нежелательным проявлять жадность или зависть — это навлекало проблемы в семье.

Приметы на 5 октября

  • Ясный и теплый день — осень будет долгой и погожей.
  • Если с утра туман — зимой ждали мокрого снега.
  • Много желудей на дубах — признак суровой и морозной зимы.
  • Листья быстро опадают — весна придет рано.
  • Громкий крик ворон — на изменение погоды в ближайшие дни.

Народные верования

Наши предки говорили: если 5 октября сделать доброе дело, то оно обязательно вернется добром. Особенно важным было не держать зла — злые слова в этот день считались способными долго вредить семье.

Считалось также, что если в этот день дом был гостеприимным и в нем принимали путников или соседей, то в течение года у хозяев будет достаток и мир. А вот равнодушие и замкнутость могли стать признаком бедности и проблем в будущем.

Церковный праздник 5 октября напоминает о важности доброты, искренности и молитвы. Традиции и приметы этого дня сохранили мудрость поколений и учат, что мир в душе и добрые поступки приносят гармонию в жизнь каждого человека.

Также воспользуйтесь нашим церковным календарем праздников на октябрь 2025 года, чтобы не пропустить важные религиозные события.

Михаил Чудов - Редактор
Автор:
Михаил Чудов
