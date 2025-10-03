Відео
Головна Свята Церковне свято 3 жовтня 2025 року — події та прикмети

Церковне свято 3 жовтня 2025 року — події та прикмети

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 06:59
Яке сьогодні свято 3 жовтня 2025 року - традиції, прикмети та головні заборони
Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: google.com

3 жовтня православні християни згадують священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, а також його сподвижників і преподобних ченців Києво-Печерських. Цей день має особливе значення у церковному календарі та зберіг численні народні прикмети.

Новини.LIVE розповідають, яке сьогодні церковне свято, які традиції дотримувалися наші предки та чого не варто робити.

Читайте також:

Яке церковне свято 3 жовтня

У цей день вшановують пам’ять священномученика Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. Він був учнем апостола Павла і одним із перших проповідників християнства у Греції. За свою віру Діонісій прийняв мученицьку смерть у III столітті, а його ім’я назавжди увійшло до історії Церкви.

Разом із ним згадують мучеників Рустика та Елевферія, які постраждали за віру, а також преподобного Діонісія Києво-Печерського, що подвизався у Дальніх печерах і відомий своєю побожністю.

Праці святого Діонісія Ареопагіта про ангельський світ і божественні імена стали важливою частиною православного богослов’я.

Традиції та звичаї цього дня

  • Віряни моляться про духовну силу, щоб долати спокуси та триматися праведного шляху.
  • У народі казали, що цього дня "легко відрізнити добро від зла", тому радили уникати сварок і двозначних вчинків.
  • Господарі закінчували роботи на полі, готували оселю до холодів, запасали дрова й продукти.
  • Спостереження за природою вважали особливо важливими — прикмети цього дня вважалися точними на всю зиму.

Що не можна робити 3 жовтня

  • Брехати чи ображати інших — вважалося, що це приверне неприємності.
  • Починати нові справи — могли закінчитися невдачею.
  • Сваритися в родині — у народі вірили, що це приведе до довгої ворожнечі.

Прикмети на 3 жовтня

  • Ясний сонячний день — зима буде холодною, але недовгою.
  • Дощ цього дня — чекай сніжної та довгої зими.
  • Багато журавлів летить на південь — ранні морози не за горами.
  • Якщо в лісі повно грибів — наступне літо буде дощовим і врожайним.
  • Листя швидко опадає — зима прийде раніше, ніж зазвичай.

Народні вірування 3 жовтня

Наші предки вірили, що цього дня треба завершити розпочаті хатні справи, інакше в родині будуть чвари. Господарі готували оселю та хлів до холодів, а ввечері запалювали свічку перед іконами — на захист від лиха та для миру в домі.

Церковне свято 3 жовтня нагадує про силу віри та духовну мужність перших християн. Народні традиції й прикмети цього дня показують, як предки уважно спостерігали за природою й переносили ці знання у повсякденне життя.

Ми вже писали про те, коли переводити годинник в Україні у 2025 році.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.

Михайло Чудов - Редактор
Автор:
Михайло Чудов
