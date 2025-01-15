Яким знакам Зодіаку не пощастить у коханні цього тижня 15-19 січня 2025 — Таро прогноз

Трьом знакам Зодіаку Таро обіцяє проблеми в коханні 15-19 січня
Представникам декількох знаків зодіакального кола цього тижня не пощастить в особистому житті. Дізнайтеся, яким знакам Зодіаку тарологічні карти обіцяють розчарування і радять змінити своє відношення до певних аспектів кохання у період з 15 до 19 січня 2025 року.
Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.
Знаки Зодіаку, на яких чекають проблеми в особистому житті 15-19 січня
Діва — карта Таро "П’ять Кубків"
Цього тижня представникам даного зодіакального знаку доведеться зіткнутися з певним розчаруванням у своїй другій половинці. Можливо щось піде не так, як собі планували Діви, але краще не витрачати свою енергію на минуле і сміливо йти назустріч своєму майбутньому, адже попереду тільки найкраще.
Тарологи рекомендують людям під цим знаком Зодіаку попрощатися зі старими образами і відкрити своє серце для нового щасливого життя.
Стрілець — карта Таро "Королева Мечів"
Найближчими днями людям, народженим під цим зодіакальним знаком, потрібно увімкнути логіку і розсудливість у питаннях, пов’язаних з коханням. Представникам цього знаку варто бути чесними із самим собою та своєю коханою людиною, сміливо висловлюючи свої почуття.
Тарологи радять Стрільцям захищати власні кордони і вирішувати будь-які проблеми за допомогою діалогу.
Козеріг — карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Цього тижня представникам Козерогу доведеться переосмислити своє ставлення до стабільності в особистому житті. Цим людям краще відпустити старе і не робити упор на матеріальних аспектах, і тоді вони відчують зміни у своєму житті.
Тарологи рекомендують людям під цим зодіакальним знаком більше довіряти своєму партнеру.
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