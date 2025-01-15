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Трем знакам Зодиака Таро обещает проблемы в любви 15-19 января

15 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака не повезет в любви на этой неделе 15-19 января 2025 — Таро прогноз
Женщина, которая гадает на тарологических картах. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представителям нескольких знаков зодиакального круга на этой неделе не повезет в личной жизни. Узнайте, каким знакам Зодиака тарологические карты сулят разочарование и советуют изменить свое отношение к определенным аспектам любви в период с 15 по 19 января 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Дева — карта Таро "Пять Кубков"

На этой неделе представителям данного зодиакального знака придется столкнуться с определенным разочарованием в своей второй половинке. Возможно что-то пойдет не так, как себе планировали Девы, но лучше не тратить свою энергию на прошлое и смело идти навстречу своему будущему, ведь впереди только самое лучшее.

Тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака попрощаться со старыми обидами и открыть свое сердце для новой счастливой жизни.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Королева Мечей"

В ближайшие дни людям, рожденным под этим зодиакальным знаком, нужно включить логику и рассудительность в вопросах, связанных с любовью. Представителям этого знака стоит быть честными с самим собой и своим любимым человеком, смело выражая свои чувства.

Тарологи советуют Стрельцам защищать собственные границы и решать любые проблемы с помощью диалога.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козериг — карта Таро "Четверка Пентаклей"

На этой неделе представителям Козерога придется переосмыслить свое отношение к стабильности в личной жизни. Этим людям лучше отпустить старое и не делать упор на материальных аспектах, и тогда они почувствуют перемены в своей жизни.

Тарологи рекомендуют людям под этим зодиакальным знаком больше доверять своему партнеру.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами в 2025 году по картам Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака сменят свою профессию в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака станут богатыми в январе 2025 года.

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03:26 В "Азов" приглашают строителей — предлагают высокую зарплату

02:52 ХАМАС восстановил свои силы — чем это грозит Израилю

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:30 Как 17-летним стать на военный учет без ТЦК — алгоритм действий

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