Каким знакам Зодиака не повезет в любви на этой неделе 15-19 января 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на тарологических картах. Фото: Freepik

Представителям нескольких знаков зодиакального круга на этой неделе не повезет в личной жизни. Узнайте, каким знакам Зодиака тарологические карты сулят разочарование и советуют изменить свое отношение к определенным аспектам любви в период с 15 по 19 января 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Дева — карта Таро "Пять Кубков"

На этой неделе представителям данного зодиакального знака придется столкнуться с определенным разочарованием в своей второй половинке. Возможно что-то пойдет не так, как себе планировали Девы, но лучше не тратить свою энергию на прошлое и смело идти навстречу своему будущему, ведь впереди только самое лучшее.

Тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака попрощаться со старыми обидами и открыть свое сердце для новой счастливой жизни.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Королева Мечей"

В ближайшие дни людям, рожденным под этим зодиакальным знаком, нужно включить логику и рассудительность в вопросах, связанных с любовью. Представителям этого знака стоит быть честными с самим собой и своим любимым человеком, смело выражая свои чувства.

Тарологи советуют Стрельцам защищать собственные границы и решать любые проблемы с помощью диалога.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козериг — карта Таро "Четверка Пентаклей"

На этой неделе представителям Козерога придется переосмыслить свое отношение к стабильности в личной жизни. Этим людям лучше отпустить старое и не делать упор на материальных аспектах, и тогда они почувствуют перемены в своей жизни.

Тарологи рекомендуют людям под этим зодиакальным знаком больше доверять своему партнеру.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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