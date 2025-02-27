На які знаки Зодіаку чекає біла смуга у молодик 28 лютого 2025 — прогноз астрологів

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для трьох знаків Зодіаку п'ятниця, 28 лютого, стане часом, коли Всесвіт нарешті відкриває для них двері у світ успіху. Завдяки впливу молодого Місяця цей період подарує нові можливості, фінансове зростання та приємні сюрпризи.

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Лев

Для Лева лютневий молодий Місяць стане початком періоду зростання та досягнень. Зірки пророкують стрімке сходження кар'єрними сходами або несподівані фінансові надходження. Ваші таланти нарешті оцінять, а нові знайомства допоможуть знайти важливі можливості для розвитку. Астрологи радять не боятися виходити із зони комфорту — удача буде на вашому боці.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Терези

Терезам цей період принесе гармонію та несподівані приємні зміни в особистому житті. Самотні представники цього знаку Зодіаку можуть зустріти свою другу половинку, а ті, хто у стосунках, відчують новий рівень взаєморозуміння. Молодик наділить вас магнетизмом і чарівністю, що допоможе налагодити стосунки та досягти внутрішньої рівноваги.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Козеріг

Козероги у цю п'ятницю, 28 лютого, нарешті відчують, що їхні зусилля не були марними. Астрологи обіцяють значні результати у професійній сфері: підвищення, вигідні пропозиції чи навіть реалізацію давньої мрії. Головне — не зупинятися та вірити у власні сили.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Раніше ми розповідали, якому знаку Зодіаку новий Місяць 28 лютого подарує здійснення мрій.

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