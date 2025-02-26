Молодик 28 лютого 2025 — який знак Зодіаку постане перед труднощами та викликами

Гороскоп для одного знака Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Вже цієї п'ятниці, 28 лютого, на небі зійде молодий Місяць у знаку Риби. Якщо для більшості представників зодіакального кола цей день принесе потужну енергію змін, то одному знаку Зодіаку доведеться зіштовхнутися з випробуваннями. Астрологи попереджають, що ця дата стане своєрідним тестом на витривалість, силу духу та здатність адаптуватися до нових обставин.

Хто зі знаків Зодіаку постане перед труднощами та викликами під час Молодика 28 лютого, дізнавайтесь у нашому точному астрологічному прогнозі.

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Скорпіон

Молодий Місяць у знаку Риби змусить представників цього знаку Зодіаку зіткнутися з внутрішніми страхами, сумнівами та навіть певними зовнішніми обмеженнями. Можливі труднощі у стосунках та кар'єрі, які змусять вийти із зони комфорту.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Щоб пережити 28 лютого без втрат та зайвих стресів, астрологи радять Скорпіонам:

не боятися змін — якщо щось у вашому житті не працює, настав час це відпустити;

зосередитися на саморозвитку — нові знання допоможуть вам знайти правильний шлях;

мислити позитивно — пам'ятайте, що це лише тимчасові труднощі, які приведуть вас до кращого майбутнього.

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