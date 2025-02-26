Новолуние 28 февраля 2025 — какой знак Зодиака предстанет перед трудностями и вызовами

Новолуние 28 февраля проверит на прочность один знак Зодиака
Уже в эту пятницу, 28 февраля, на небе взойдет молодая Луна в знаке Рыбы. Если для большинства представителей зодиакального круга этот день принесет мощную энергию перемен, то одному знаку Зодиака придется столкнуться с испытаниями. Астрологи предупреждают, что эта дата станет своеобразным тестом на выносливость, силу духа и способность адаптироваться к новым обстоятельствам.
Кто из знаков Зодиака предстанет перед трудностями и вызовами во время Новолуния 28 февраля, узнавайте в нашем точном астрологическом прогнозе.
Скорпион
Новолуние в знаке Рыбы заставит представителей этого знака Зодиака столкнуться с внутренними страхами, сомнениями и даже определенными внешними ограничениями. Возможны трудности в отношениях и карьере, которые заставят выйти из зоны комфорта.
Чтобы пережить 28 февраля без потерь и лишних стрессов, астрологи советуют Скорпионам:
- не бояться перемен — если что-то в вашей жизни не работает, пришло время это отпустить;
- сосредоточиться на саморазвитии — новые знания помогут вам найти правильный путь;
- мыслить позитивно — помните, что это лишь временные трудности, которые приведут вас к лучшему будущему.
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