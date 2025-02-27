Какие знаки Зодиака ждет белая полоса в новолуние 28 февраля 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для трех знаков Зодиака пятница, 28 февраля, станет временем, когда Вселенная наконец открывает для них двери в мир успеха. Благодаря влиянию новолуния этот период подарит новые возможности, финансовый рост и приятные сюрпризы.

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Лев

Для Льва февральское новолуние станет началом периода роста и достижений. Звезды предсказывают стремительное восхождение по карьерной лестнице или неожиданные финансовые поступления. Ваши таланты наконец оценят, а новые знакомства помогут найти важные возможности для развития. Астрологи советуют не бояться выходить из зоны комфорта — удача будет на вашей стороне.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Весам этот период принесет гармонию и неожиданные приятные изменения в личной жизни. Одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою вторую половинку, а те, кто в отношениях, почувствуют новый уровень взаимопонимания. Новолуние наделит вас магнетизмом и обаянием, что поможет наладить отношения и достичь внутреннего равновесия.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Козерог

Козероги в эту пятницу, 28 февраля, наконец почувствуют, что их усилия не были напрасными. Астрологи обещают значительные результаты в профессиональной сфере: повышение, выгодные предложения или даже реализацию давней мечты. Главное — не останавливаться и верить в собственные силы.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

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