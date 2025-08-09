Відео
Головна Свята Таро віщують фантастичні вихідні шістьом знакам Зодіаку

Таро віщують фантастичні вихідні шістьом знакам Зодіаку

Дата публікації: 9 серпня 2025 03:55
Які знаки Зодіаку проведуть неймовірні вихідні, 9-10 серпня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com

Вихідні, 9-10 серпня, обіцяють справжнє свято емоцій для шести знаків Зодіаку. Ці два дні запам'ятаються приємними зустрічами, сюрпризами, несподіваними новинами та особливими моментами. Для когось це буде період романтики, для когось — фінансових відкриттів або творчого натхнення. Карти Таро не лише відкривають завісу майбутнього, а й підказують, як провести час так, щоб отримати максимум користі та задоволення.

Читайте далі, щоб дізнатися, кому зі знаків Зодіаку випаде шанс прожити справді фантастичні вихідні.

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким Таро віщують найкращий вікенд

Лев — карта Таро "Сонце"

Для Левів ці вихідні пройдуть під знаком радості та тепла. Карта "Сонце" у Таро символізує успіх, щирі емоції та ясність у всіх сферах життя. Це ідеальний час для відпочинку на природі, зустрічей із близькими та втілення творчих ідей. Ви будете у центрі уваги та зможете зарядити оточення своїм позитивом. Головна порада — забудьте про справи, насолоджуйтеся моментом і діліться світлом.

 

Які знаки Зодіаку проведуть неймовірні вихідні, 9-10 серпня 2025 за Таро — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com
Терези — карта Таро "Колісниця"

Терезам випадає можливість провести вихідні, які будуть багаті на події. "Колісниця" у розкладі Таро віщує поїздки, втілення задуманого, вдале завершення справи. Ці субота та неділя можуть стати часом досягнення цілі або вирішення важливого питання. Це також чудовий період для романтичних пригод. Дійте рішуче та не зволікайте, бо шанси з'являться швидко і так само швидко зникнуть.

 

Які знаки Зодіаку проведуть неймовірні вихідні, 9-10 серпня 2025 за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com
Стрілець — карта Таро "Десятка Кубків"

Для Стрільців вихідні обіцяють гармонію в особистому житті та теплі зустрічі в колі родини чи друзів. "Десятка Кубків" — одна з найщасливіших карт Таро, що символізує любов, взаєморозуміння та внутрішній спокій. Можливе романтичне зізнання або важлива розмова, яка зблизить вас із близькою людиною. Проведіть ці дні з тими, хто вам дорогий, і цінуйте кожну хвилину.

 

Які знаки Зодіаку проведуть неймовірні вихідні, 9-10 серпня 2025 за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com
Овен — карта Таро "Туз Пентаклів"

Овни отримають шанс на фінансовий або професійний прорив. "Туз Пентаклів" — це знак нових можливостей, вигідних пропозицій і несподіваних подарунків долі. У ці вихідні може з'явитися ідея або знайомство, яке принесе прибуток у майбутньому. Порада від карт Таро: не відмовляйтеся від нових проєктів і пропозицій, навіть якщо вони здаються авантюрними.

 

Які знаки Зодіаку проведуть неймовірні вихідні, 9-10 серпня 2025 за Таро — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com
Риби — карта Таро "Зірка"

Для Риб настає час натхнення та відновлення віри у себе. "Зірка" у розкладі Таро символізує мрії, які починають здійснюватися, і відчуття, що ви на правильному шляху. Це ідеальний час для творчості, романтики та духовного зростання. Вихідні можуть подарувати несподіваний знак чи зустріч, що надихне на великі зміни. Довіряйте інтуїції та не бійтеся загадувати бажання.

 

Які знаки Зодіаку проведуть неймовірні вихідні, 9-10 серпня 2025 за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com
Діва — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

Діви проведуть вихідні в атмосфері задоволення та комфорту. "Дев'ятка Пентаклів" говорить про нагороду за працю, фінансову стабільність і можливість побалувати себе. Це може бути відпочинок у приємному місці, шопінг або просто час наодинці з собою у розкішній атмосфері. Дозвольте собі насолоджуватися плодами своєї праці.

 

Які знаки Зодіаку проведуть неймовірні вихідні, 9-10 серпня 2025 за Таро — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Також вам буде цікаво дізнатися:

гороскоп вихідні прогнози знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
