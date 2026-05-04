Фінансовий гороскоп за Таро на тиждень 4-10 травня 2026: кому пощастить

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яких супроводжуватиме фінансова удача вже на цьому тижні з 4 по 10 травня. У цей період на щасливчиків чекають нові джерела доходу, вигідні пропозиції та грошові сюрпризи.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола пощастить із грошима на цьому тижні.

Овен — карта Таро "Туз Пентаклів"

На початку травня ви можете отримати вигідну пропозицію, премію або шанс розпочати прибуткову справу. Особливо уважно ставтеся до будь-яких ідей, які пов'язані з додатковим доходом. Не відкладайте рішення.

Телець — карта Таро "Дев'ятка Пентаклів"

"Дев'ятка Пентаклів" говорить про стабільність та задоволення від результатів своєї праці. Ви можете отримати гроші, на які давно чекали, або відчути впевненість у своєму матеріальному становищі. Дозвольте собі насолодитися результатами, але не втрачайте контроль над витратами.

Діва — карта Таро "Король Пентаклів"

Цей тиждень може зробити вас справжнім магнітом для грошей. Можливі вигідні угоди, підписання контрактів або підвищення доходу. Це не час для дрібних рішень, тож дивіться ширше. Довгострокові плани принесуть найбільший прибуток.

Козеріг — карта Таро "Колесо Фортуни"

Фінансова удача може прийти несподівано. "Колесо Фортуни" вказує на різкий поворот у грошовій сфері — це може бути виграш, бонус, повернення боргу або шанс. Не ігноруйте випадкові можливості. Навіть те, що здається дрібницею, може принести великі гроші.

