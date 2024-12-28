Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу, 28 грудня 2024, за картами Таро

Таро гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу, 28 грудня 2024
Гороскоп за картами Таро на суботу, 28 грудня 2024 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що перший вихідний день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 28 грудня.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на суботу, 28 грудня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта "Туз Кубків"
Сьогоднішній день буде для вас періодом теплих спогадів і натхнення, а ця карта символізує прилив енергії і любові. Це сприятливий день для спілкування з близькими, створення чогось нового і зміцнення стосунків.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта "Десятка Пентаклів"
Цей день буде для вас днем стабільності та гармонії, а карта символізує затишок, добробут і сімейне щастя. Можливо, ви захочете провести час з близькими.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта "Маг"
День буде наповнений енергією і можливостями, а карта символізує здатність досягати висот. Можливо, перед вами відкриються нові шляхи або шанси, які варто використати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта "Місяць"
Сьогоднішній день буде для вас днем роздумів та інтуїтивних відкриттів, а ця карта символізує внутрішні переживання. Спробуйте довіритися власним відчуттям і не поспішати робити висновки.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта "Шістка Жезлів"
Цей день буде для вас днем успіху та признань, а карта символізує перемогу і досягнення цілей. Можливо, ваші зусилля нарешті помітять і оцінять.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта "Жриця"
Сьогоднішній день буде для вас днем мудрості та спокою, а карта символізує відповіді на важливі питання через внутрішню усвідомленість. Це сприятливий день для роздумів, відпочинку і пошуку внутрішнього баланса.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта "Колесо Фортуни"
Сьогодні на вас чекають неочікувані зміни, а карта символізує доленосні події, які можуть відкрити для вас нові перспективи. Спробуйте бути гнучкими і приготуйтеся до змін.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта "Сила"
Цей день буде для вас днем впевненості та терпіння, а карта символізує спокій і доброту, які допоможуть впоратися з будь-якими труднощами.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта "Двійка Кубків"
Цей день буде для вас днем гармонії і взаєморозуміння, а карта символізує теплі та щирі стосунки. Сьогодні варто побути з близькими, відновити важливі зв’язки або відкрити серце для нових знайомств.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта "Імператорка"
Сьогоднішній день буде наповнений затишком і творчістю, а карта символізує достаток, комфорт і родючість. Насолодіться теплотою сімейного кола, займіться чимось красивим або натхненним.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта "Трійка Жезлів"
Цей день стане для вас днем планів і нових перспектив, а карта символізує правильний вибір. Можливо, ви відчуєте впевненість у власних силах і бажання йти вперед.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта "Відлюдник"
Цей день буде для вас часом усамітнення і роздумів, а карта радить зосередитися на внутрішніх відчуттях і відповісти на важливі питання. Можливо, вам варто трохи відпочити і набратися сил.
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