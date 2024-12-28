Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на суботу, 28 грудня 2024, за картами Таро

Розклад за картами Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на суботу, 28 грудня 2024 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що перший вихідний день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 28 грудня.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на суботу, 28 грудня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта "Туз Кубків"

Сьогоднішній день буде для вас періодом теплих спогадів і натхнення, а ця карта символізує прилив енергії і любові. Це сприятливий день для спілкування з близькими, створення чогось нового і зміцнення стосунків.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта "Десятка Пентаклів"

Цей день буде для вас днем стабільності та гармонії, а карта символізує затишок, добробут і сімейне щастя. Можливо, ви захочете провести час з близькими.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта "Маг"

День буде наповнений енергією і можливостями, а карта символізує здатність досягати висот. Можливо, перед вами відкриються нові шляхи або шанси, які варто використати.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта "Місяць"

Сьогоднішній день буде для вас днем роздумів та інтуїтивних відкриттів, а ця карта символізує внутрішні переживання. Спробуйте довіритися власним відчуттям і не поспішати робити висновки.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта "Шістка Жезлів"

Цей день буде для вас днем успіху та признань, а карта символізує перемогу і досягнення цілей. Можливо, ваші зусилля нарешті помітять і оцінять.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта "Жриця"

Сьогоднішній день буде для вас днем мудрості та спокою, а карта символізує відповіді на важливі питання через внутрішню усвідомленість. Це сприятливий день для роздумів, відпочинку і пошуку внутрішнього баланса.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта "Колесо Фортуни"

Сьогодні на вас чекають неочікувані зміни, а карта символізує доленосні події, які можуть відкрити для вас нові перспективи. Спробуйте бути гнучкими і приготуйтеся до змін.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта "Сила"

Цей день буде для вас днем впевненості та терпіння, а карта символізує спокій і доброту, які допоможуть впоратися з будь-якими труднощами.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта "Двійка Кубків"

Цей день буде для вас днем гармонії і взаєморозуміння, а карта символізує теплі та щирі стосунки. Сьогодні варто побути з близькими, відновити важливі зв’язки або відкрити серце для нових знайомств.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта "Імператорка"

Сьогоднішній день буде наповнений затишком і творчістю, а карта символізує достаток, комфорт і родючість. Насолодіться теплотою сімейного кола, займіться чимось красивим або натхненним.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта "Трійка Жезлів"

Цей день стане для вас днем планів і нових перспектив, а карта символізує правильний вибір. Можливо, ви відчуєте впевненість у власних силах і бажання йти вперед.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта "Відлюдник"

Цей день буде для вас часом усамітнення і роздумів, а карта радить зосередитися на внутрішніх відчуттях і відповісти на важливі питання. Можливо, вам варто трохи відпочити і набратися сил.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку знайдуть своє покликання в 2025 році.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку можуть виправити старі помилки в 2025 році.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку відкриють в собі приховані таланти в 2025 році.