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Таро гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 28 декабря 2024

28 декабря 2024 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 28 декабря 2024, по картам Таро
Расклад по картам Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на субботу, 28 декабря 2024, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что первый выходной день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в эту субботу, 28 декабря.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта "Туз Кубков"

Сегодняшний день будет для вас периодом теплых воспоминаний и вдохновения, а эта карта символизирует прилив энергии и любви. Это благоприятный день для общения с близкими, создания чего-нибудь нового и укрепления отношений.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта "Десятка Пентаклей"

Этот день будет для вас днем стабильности и гармонии, а карта символизирует уют, благополучие и семейное счастье. Может быть, вы захотите провести время с близкими.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта "Маг"

День будет наполнен энергией и возможностями, а карта символизирует способность достигать высот. Возможно, перед вами откроются новые пути или шансы, которые следует использовать.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта "Луна"

Сегодняшний день будет для вас днем размышлений и интуитивных открытий, а эта карта символизирует внутренние переживания. Попытайтесь довериться собственным ощущениям и не спешить делать выводы.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта "Шестерка Жезлов"

Этот день будет для вас днем успеха и признаний, а карта символизирует победу и достижение целей. Возможно, ваши усилия наконец-то заметят и оценят.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта "Жрица"

Сегодняшний день будет для вас днем мудрости и покоя, а карта символизирует ответы на важные вопросы из-за внутренней осознанности. Это благоприятный день для размышлений, отдыха и поиска внутреннего баланса.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта "Колесо Фортуны"

Сегодня вас ждут неожиданные изменения, а карта символизирует судьбоносные события, которые могут открыть для вас новые перспективы. Попытайтесь быть гибкими и приготовьтесь к переменам.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта "Сила"

Этот день будет для вас днем уверенности и терпения, а карта символизирует спокойствие и доброту, которые помогут справиться с любыми трудностями.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта "Двойка Кубков"

Этот день будет для вас днем гармонии и взаимопонимания, а карта символизирует теплые и искренние отношения. Сегодня следует побыть с близкими, восстановить важные связи или открыть сердце для новых знакомств.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта "Императорша"

Сегодняшний день будет наполнен уютом и творчеством, а карта символизирует достаток, комфорт и плодородие. Насладитесь теплотой семейного круга, займитесь чем-нибудь красивым или вдохновенным.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Козерог.
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта "Тройка Жезлов"

Этот день станет для вас днем планов и перспектив, а карта символизирует правильный выбор. Возможно, вы почувствуете уверенность в своих силах и желание идти вперед.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта "Отшельник"

Этот день будет для вас временем уединения и размышления, а карта советует сосредоточиться на внутренних ощущениях и ответить на важные вопросы. Возможно, вам стоит немного отдохнуть и набраться сил.

Гороскоп на 28 декабря для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака найдут свое призвание в 2025 году.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака могут исправить старые ошибки в 2025 году.

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06:29 Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

06:25 Дешевле не будет — чего ждать от курса доллара и евро в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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