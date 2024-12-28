Гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 28 декабря 2024, по картам Таро

Таро гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 28 декабря 2024
Гороскоп по картам Таро на субботу, 28 декабря 2024, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что первый выходной день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака в эту субботу, 28 декабря.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на субботу, 28 декабря:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта "Туз Кубков"
Сегодняшний день будет для вас периодом теплых воспоминаний и вдохновения, а эта карта символизирует прилив энергии и любви. Это благоприятный день для общения с близкими, создания чего-нибудь нового и укрепления отношений.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта "Десятка Пентаклей"
Этот день будет для вас днем стабильности и гармонии, а карта символизирует уют, благополучие и семейное счастье. Может быть, вы захотите провести время с близкими.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта "Маг"
День будет наполнен энергией и возможностями, а карта символизирует способность достигать высот. Возможно, перед вами откроются новые пути или шансы, которые следует использовать.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта "Луна"
Сегодняшний день будет для вас днем размышлений и интуитивных открытий, а эта карта символизирует внутренние переживания. Попытайтесь довериться собственным ощущениям и не спешить делать выводы.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта "Шестерка Жезлов"
Этот день будет для вас днем успеха и признаний, а карта символизирует победу и достижение целей. Возможно, ваши усилия наконец-то заметят и оценят.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта "Жрица"
Сегодняшний день будет для вас днем мудрости и покоя, а карта символизирует ответы на важные вопросы из-за внутренней осознанности. Это благоприятный день для размышлений, отдыха и поиска внутреннего баланса.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта "Колесо Фортуны"
Сегодня вас ждут неожиданные изменения, а карта символизирует судьбоносные события, которые могут открыть для вас новые перспективы. Попытайтесь быть гибкими и приготовьтесь к переменам.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта "Сила"
Этот день будет для вас днем уверенности и терпения, а карта символизирует спокойствие и доброту, которые помогут справиться с любыми трудностями.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта "Двойка Кубков"
Этот день будет для вас днем гармонии и взаимопонимания, а карта символизирует теплые и искренние отношения. Сегодня следует побыть с близкими, восстановить важные связи или открыть сердце для новых знакомств.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта "Императорша"
Сегодняшний день будет наполнен уютом и творчеством, а карта символизирует достаток, комфорт и плодородие. Насладитесь теплотой семейного круга, займитесь чем-нибудь красивым или вдохновенным.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта "Тройка Жезлов"
Этот день станет для вас днем планов и перспектив, а карта символизирует правильный выбор. Возможно, вы почувствуете уверенность в своих силах и желание идти вперед.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта "Отшельник"
Этот день будет для вас временем уединения и размышления, а карта советует сосредоточиться на внутренних ощущениях и ответить на важные вопросы. Возможно, вам стоит немного отдохнуть и набраться сил.
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