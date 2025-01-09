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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 9 січня 2025

9 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 9 січня 2025, за картами Таро
Розклад на тарологічних картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, дев'яте січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, дев'яте січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день змін і неочікуваних можливостей, а тарологічна карта вказує на нові події від долі. Можливо, ви відчуєте, що настав час приймати важливі рішення, тому сміливо це робіть.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це день радості та задоволення, а тарологічна карта символізує здійснення бажань і відчуття гармонії. Насолодіться успіхами, відпочиньте і подякуйте за все те, що у вас є.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Імператор"

Це день структури і впевненості, а тарологічна карта вказує на необхідність показати свою організованість і відповідальність. Наведіть лад у своїх справах і зміцніть стосунки з коханою людиною.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Це день перемог і визнань, а тарологічна карта вказує на результати ваших зусиль. Насолодіться своїми досягненнями і поділіться радощами з оточуючими.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Жриця"

Це день інтуїції і роздумів, а тарологічна карта вказує на потребу зосередитися на власних почуттях. Це сприятливий час для вивчення нових ідей і пошуку відповідей на питання.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

Це день нових можливостей і матеріального добробуту, а тарологічна карта символізує стабільність і перспективи. Вивчіть нові проєкти і будьте уважні до деталей, щоб стати успішними.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сонце"

Це день яскравості та позитиву, а тарологічна карта символізує радість та успіх. Це сприятливий період для спілкування, творчості та досягненні цілей.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Це день загадок та інтуїції, а тарологічна карта говорить про те, що не все навколо буде зрозумілим, але вам вдасться вирішити це. Довіртеся власним почуттям і уникайте прийняття поспішних рішень.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Це день радості та спілкування, а тарологічна карта символізує теплі зустрічі та святкування. Проведіть цей час з друзями або близькими.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це день усамітнення і роздумів, а тарологічна карта вказує на необхідність зосередитися на собі та своїх цілях. Проведіть самоаналіз і підготуйтеся до нових звершень.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Це день планування і вибора, а тарологічна карта говорить про нові перспективи на вашому шляху. Обдумайте свої кроки на майбутнє і приймайте усвідомлені рішення.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день гармонії і сімейного щастя, а тарологічна карта символізує радість і подяку за все, що є у вашому житті. Проведіть цей день з близькими.

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку варто подбати про себе в січні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку вдасться змінити професію в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку стануть багатими в січні 2025 року. 

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