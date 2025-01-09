Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 9 січня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 9 січня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, дев'яте січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, дев'яте січня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на дев'яте січня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Це день змін і неочікуваних можливостей, а тарологічна карта вказує на нові події від долі. Можливо, ви відчуєте, що настав час приймати важливі рішення, тому сміливо це робіть.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Дев’ятка Кубків"
Це день радості та задоволення, а тарологічна карта символізує здійснення бажань і відчуття гармонії. Насолодіться успіхами, відпочиньте і подякуйте за все те, що у вас є.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Імператор"
Це день структури і впевненості, а тарологічна карта вказує на необхідність показати свою організованість і відповідальність. Наведіть лад у своїх справах і зміцніть стосунки з коханою людиною.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Це день перемог і визнань, а тарологічна карта вказує на результати ваших зусиль. Насолодіться своїми досягненнями і поділіться радощами з оточуючими.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Жриця"
Це день інтуїції і роздумів, а тарологічна карта вказує на потребу зосередитися на власних почуттях. Це сприятливий час для вивчення нових ідей і пошуку відповідей на питання.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Туз Пентаклів"
Це день нових можливостей і матеріального добробуту, а тарологічна карта символізує стабільність і перспективи. Вивчіть нові проєкти і будьте уважні до деталей, щоб стати успішними.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Сонце"
Це день яскравості та позитиву, а тарологічна карта символізує радість та успіх. Це сприятливий період для спілкування, творчості та досягненні цілей.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Місяць"
Це день загадок та інтуїції, а тарологічна карта говорить про те, що не все навколо буде зрозумілим, але вам вдасться вирішити це. Довіртеся власним почуттям і уникайте прийняття поспішних рішень.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Трійка Кубків"
Це день радості та спілкування, а тарологічна карта символізує теплі зустрічі та святкування. Проведіть цей час з друзями або близькими.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Відлюдник"
Це день усамітнення і роздумів, а тарологічна карта вказує на необхідність зосередитися на собі та своїх цілях. Проведіть самоаналіз і підготуйтеся до нових звершень.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Двійка Жезлів"
Це день планування і вибора, а тарологічна карта говорить про нові перспективи на вашому шляху. Обдумайте свої кроки на майбутнє і приймайте усвідомлені рішення.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Це день гармонії і сімейного щастя, а тарологічна карта символізує радість і подяку за все, що є у вашому житті. Проведіть цей день з близькими.
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