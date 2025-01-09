Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 9 января 2025, по картам Таро

Расклад на тарологических картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, девятое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, девятое января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день перемен и неожиданных возможностей, а тарологическая карта указывает на новые события от судьбы. Возможно, вы почувствуете, что пришло время принимать важные решения, поэтому смело это делайте.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это день радости и удовольствия, а тарологическая карта символизирует исполнение желаний и ощущение гармонии. Насладитесь успехами, отдохните и поблагодарите за все то, что у вас есть.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Император"

Это день структуры и уверенности, а тарологическая карта указывает на необходимость показать свою организованность и ответственность. Наведите порядок в своих делах и укрепите отношения с любимым человеком.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Это день побед и признаний, а тарологическая карта указывает на результаты ваших усилий. Насладитесь своими достижениями и поделитесь радостями с окружающими.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Жрица"

Это день интуиции и размышлений, а тарологическая карта указывает на потребность сосредоточиться на собственных чувствах. Это благоприятное время для изучения новых идей и поиска ответов на вопросы.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

Это день новых возможностей и материального благополучия, а тарологическая карта символизирует стабильность и перспективы. Изучите новые проекты и будьте внимательны к деталям, чтобы стать успешными.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Солнце"

Это день яркости и позитива, а тарологическая карта символизирует радость и успех. Это благоприятный период для общения, творчества и достижении целей.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Это день загадок и интуиции, а тарологическая карта говорит о том, что не все вокруг будет понятным, но вам удастся решить это. Доверьтесь собственным чувствам и избегайте принятия поспешных решений.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Это день радости и общения, а тарологическая карта символизирует теплые встречи и празднование. Проведите это время с друзьями или близкими.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это день уединения и размышлений, а тарологическая карта указывает на необходимость сосредоточиться на себе и своих целях. Проведите самоанализ и подготовьтесь к новым свершениям.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Это день планирования и выбора, а тарологическая карта говорит о новых перспективах на вашем пути. Обдумайте свои шаги на будущее и принимайте осознанные решения.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это день гармонии и семейного счастья, а тарологическая карта символизирует радость и благодарность за все, что есть в вашей жизни. Проведите этот день с близкими.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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