Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 9 января 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 9 января 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, девятое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, девятое января 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на девятое января.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Это день перемен и неожиданных возможностей, а тарологическая карта указывает на новые события от судьбы. Возможно, вы почувствуете, что пришло время принимать важные решения, поэтому смело это делайте.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Это день радости и удовольствия, а тарологическая карта символизирует исполнение желаний и ощущение гармонии. Насладитесь успехами, отдохните и поблагодарите за все то, что у вас есть.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Император"
Это день структуры и уверенности, а тарологическая карта указывает на необходимость показать свою организованность и ответственность. Наведите порядок в своих делах и укрепите отношения с любимым человеком.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
Это день побед и признаний, а тарологическая карта указывает на результаты ваших усилий. Насладитесь своими достижениями и поделитесь радостями с окружающими.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Жрица"
Это день интуиции и размышлений, а тарологическая карта указывает на потребность сосредоточиться на собственных чувствах. Это благоприятное время для изучения новых идей и поиска ответов на вопросы.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Туз Пентаклей"
Это день новых возможностей и материального благополучия, а тарологическая карта символизирует стабильность и перспективы. Изучите новые проекты и будьте внимательны к деталям, чтобы стать успешными.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Солнце"
Это день яркости и позитива, а тарологическая карта символизирует радость и успех. Это благоприятный период для общения, творчества и достижении целей.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Луна"
Это день загадок и интуиции, а тарологическая карта говорит о том, что не все вокруг будет понятным, но вам удастся решить это. Доверьтесь собственным чувствам и избегайте принятия поспешных решений.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Тройка Кубков"
Это день радости и общения, а тарологическая карта символизирует теплые встречи и празднование. Проведите это время с друзьями или близкими.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Отшельник"
Это день уединения и размышлений, а тарологическая карта указывает на необходимость сосредоточиться на себе и своих целях. Проведите самоанализ и подготовьтесь к новым свершениям.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Двойка Жезлов"
Это день планирования и выбора, а тарологическая карта говорит о новых перспективах на вашем пути. Обдумайте свои шаги на будущее и принимайте осознанные решения.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Десятка Кубков"
Это день гармонии и семейного счастья, а тарологическая карта символизирует радость и благодарность за все, что есть в вашей жизни. Проведите этот день с близкими.
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