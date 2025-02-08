Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 8 лютого 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 8 лютого 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, восьме лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, восьме лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на восьме лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні у вашому житті можуть відбутися неочікувані зміни. У коханні можливі нові знайомства або новий етап у стосунках, а на роботі можуть бути різкі зміни, пов’язані з новим проєктом або пропозицією.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Десятка Пентаклів"
Це день стабільності та гармонії. У стосунках можуть бути теплі моменти або зміцнення зв’язків з партнером, а на роботі на вас чекає успіх.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Маг"
Сьогодні у вас великий потенціал для втілення власних ідей. У коханні ваш шарм і харизма допоможуть покращити стосунки, а в кар’єрі це сприятливий день для ініціатив.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Королева Кубків"
Це емоційний день. У стосунках варто подбати про свого партнера, а на роботі ваша інтуїція допоможе вам приймати правильні рішення.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Солнце"
Це один з найуспішніших днів. У стосунках буде гармонія і романтика, а на роботі — успіх, визнання заслуг і успішні угоди.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Вісімка Жезлів"
Це насичений і стрімкий день. У стосунках відбудуться швидкі зміни, неочікувані новини або відверті розмови, а на роботі ви зможете закінчити важливі задачі.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Закохані"
Сьогодні важливими будуть стосунки і вибір. У коханні можуть бути важливі рішення або нові знайомства, а на роботі це сприятливий день для ділового партнерства і роботи в команді.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "П’ятірка Мечів"
Сьогодні на вашому шляху можуть з’явитися невеликі випробування. У стосунках можуть виникнути розбіжності, тому варто уникати конфліктів, і на роботі треба бути обережними зі словами і вчинками.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Імператор"
Це день відповідальності та порядку. У стосунках варто потурбуватися про партнера, а на роботі успішними стануть ті, хто діє чітко і стратегічно.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Це радісний і стабільний день. У стосунках можуть бути приємні події і зміцнення стосунків, а на роботі з’явиться можливість насолодитися отриманими результатами.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це день натхнення і емоційної гармонії. В особистому житті можливі нові романтичні знайомства, а на роботі варто творчо підходити до ситуацій, щоб стати успішною людиною.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Місяць"
Це день інтуїції і прихованих процесів. У стосунках можливі непорозуміння, але варто довіритися внутрішньому голосу, а на роботі не варто приймати поспішних рішень.
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