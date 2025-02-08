Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 8 лютого 2025, за картами Таро

Розклад на тарологічних картах. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, восьме лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, восьме лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні у вашому житті можуть відбутися неочікувані зміни. У коханні можливі нові знайомства або новий етап у стосунках, а на роботі можуть бути різкі зміни, пов’язані з новим проєктом або пропозицією.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Це день стабільності та гармонії. У стосунках можуть бути теплі моменти або зміцнення зв’язків з партнером, а на роботі на вас чекає успіх.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Сьогодні у вас великий потенціал для втілення власних ідей. У коханні ваш шарм і харизма допоможуть покращити стосунки, а в кар’єрі це сприятливий день для ініціатив.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Це емоційний день. У стосунках варто подбати про свого партнера, а на роботі ваша інтуїція допоможе вам приймати правильні рішення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Солнце"

Це один з найуспішніших днів. У стосунках буде гармонія і романтика, а на роботі — успіх, визнання заслуг і успішні угоди.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Це насичений і стрімкий день. У стосунках відбудуться швидкі зміни, неочікувані новини або відверті розмови, а на роботі ви зможете закінчити важливі задачі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні важливими будуть стосунки і вибір. У коханні можуть бути важливі рішення або нові знайомства, а на роботі це сприятливий день для ділового партнерства і роботи в команді.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Мечів"

Сьогодні на вашому шляху можуть з’явитися невеликі випробування. У стосунках можуть виникнути розбіжності, тому варто уникати конфліктів, і на роботі треба бути обережними зі словами і вчинками.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

Це день відповідальності та порядку. У стосунках варто потурбуватися про партнера, а на роботі успішними стануть ті, хто діє чітко і стратегічно.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це радісний і стабільний день. У стосунках можуть бути приємні події і зміцнення стосунків, а на роботі з’явиться можливість насолодитися отриманими результатами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день натхнення і емоційної гармонії. В особистому житті можливі нові романтичні знайомства, а на роботі варто творчо підходити до ситуацій, щоб стати успішною людиною.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день інтуїції і прихованих процесів. У стосунках можливі непорозуміння, але варто довіритися внутрішньому голосу, а на роботі не варто приймати поспішних рішень.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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