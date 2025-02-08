Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 8 февраля 2025, по картам Таро

Расклад на тарологических картах. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, восьмое февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, восьмое февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня в вашей жизни могут произойти неожиданные перемены. В любви возможны новые знакомства или новый этап в отношениях, а на работе могут быть резкие перемены, связанные с новым проектом или предложением.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Это день стабильности и гармонии. В отношениях могут быть теплые моменты или укрепление связей с партнером, а на работе вас ждет успех.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Сегодня у вас большой потенциал для воплощения собственных идей. В любви ваш шарм и харизма помогут улучшить отношения, а в карьере это благоприятный день для инициатив.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Это эмоциональный день. В отношениях стоит позаботиться о своем партнере, а на работе ваша интуиция поможет вам принимать правильные решения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из самых успешных дней. В отношениях будет гармония и романтика, а на работе — успех, признание заслуг и успешные сделки.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Это насыщенный и стремительный день. В отношениях произойдут быстрые перемены, неожиданные новости или откровенные разговоры, а на работе вы сможете закончить важные задачи.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня важными будут отношения и выбор. В любви могут быть важные решения или новые знакомства, а на работе это благоприятный день для делового партнерства и работы в команде.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Мечей"

Сегодня на вашем пути могут появиться небольшие испытания. В отношениях могут возникнуть разногласия, поэтому стоит избегать конфликтов, и на работе надо быть осторожными со словами и поступками.

Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

Это день ответственности и порядка. В отношениях стоит позаботиться о партнере, а на работе успешными станут те, кто действует четко и стратегически.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это радостный и стабильный день. В любви могут быть приятные события и укрепление отношений, а на работе появится возможность насладиться полученными результатами.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день вдохновения и эмоциональной гармонии. В личной жизни возможны новые романтические знакомства, а на работе стоит творчески подходить к ситуациям, чтобы стать успешным человеком.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день интуиции и скрытых процессов. В отношениях возможны недоразумения, но стоит довериться внутреннему голосу, а на работе не стоит принимать поспешных решений.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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