Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 8 березня 2025, за картами Таро

Розклад на тарологічних картах. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 8 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 8 березня 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 8 березня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ви можете втілити свої бажання. Але перш, ніж приймати рішення, довіртеся внутрішнім відчуттям. Також послухайте поради в близьких людей, адже саме вони вам допоможуть.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Закохані"

Це гарний день у плані особистого життя, адже самотні можуть зустріти своє кохання, а ті, в кого є партнери, мають зміцнювати взаєморозуміння.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Зірка"

Тарологічна карта обіцяє вам надію, натхнення і гарні зміни. Сьогодні варто відпочити на свіжому повітрі або зайнятися улюбленою справою.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вежа"

Сьогодні ви відчуєте неочікувані зміни, а тарологічна карта вказує на руйнування старого заради нового. Якщо вам давно непокоїть певна ситуація, сьогодні сприятливий день для вирішення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні краще не привертати до себе зайвої уваги — варто уникати конфліктів і стресових ситуації. Ввечері варто поспілкуватися з близькими друзями або зайнятися улюбленими справами.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цей день може стати початком змін. Якщо ви хочете подорожувати, саме час почати готуватися, адже найближчим часом у вас буде можливість отримати нові враження.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогодні вам доведеться зіштовхнутися з непорозумінням з боку оточення, але варто йти вперед, попри всі перешкоди. Причому, краще не піддаватися своїм емоціям.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні ви можете почати нові проєкти, адже це сприятливий день для підписання контрактів або переговорів. Також можете налагодити зв’язок із потрібними людьми, адже це піде вам на користь.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Шут"

Це веселий і безтурботний день, наповнений пригодами і несподіваними подіями. Сьогодні варто стежити за грошима і не витрачати їх на імпульсивні покупки.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні варто проявити витримку і терпіння, особливо під час спілкування з близькими. Ввечері ви можете отримати гарний сюрприз, який покращить ваш настрій.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Місяць"

Ви отримаєте цікаві пропозиції, пов’язані з роботою або пригодами. Можливо ви отримаєте можливість додатково заробити, але спочатку вивчіть всі деталі.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Світ"

Це гарний і гармонійний день, коли у вас завершиться важливий період і почнеться більш радісний етап. Попри те, що нові знайомства можуть перерости у серйозні стосунки, дайте собі час більше дізнатися про цю людину.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, яким знакам Зодіаку найбільше пощастить у березні 2025 року за Таро.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку розбагатіють у березні 2025 року.

Також ми повідомляли про те, який знак Зодіаку відчує вигорання в березні 2025 року.